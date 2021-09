Egykoron Škodák, Rábák és Volvo F88-asok sorakoztak azon a Cinkotai úti telephelyen, amely most a Volvo Hungáriáé. A történelem azonban ismétli önmagát és a néhai Hungarocamionból megalakult Waberer’s egy ultramodern Volvo FL elektromos teherautóval gazdagította a flottáját. Ráadásul ez volt az első hazánkban forgalomba helyezett tisztán elektromos teherautó.

Európában egyébként 2019 óta érhetők el elektromos Volvo haszonjárművek. Hazánkban az akkumulátor-technológiás Volvók forgalmazása a kéttengelyes, nappali fülkével ellátott FL disztribúciós teherautóval indult el, köszönhetően annak, hogy a Waberer’s Cégcsoport nyitott volt arra, hogy e-teherautót vásároljon.

A nemrég forgalomba állított, zárt dobozos felépítménnyel és emelőhátfallal ellátott elektromos Volvo FL saját tömege 9 tonna. Összesen 14 raklapot és 7,5 tonnányi rakományt képes elszállítani a forgalmazó közlése szerint. Hajtásáról 272 lóerős (200 kW) teljesítményű és 425 Nm-res nyomatékú villanymotor gondoskodik, amelyhez egy kétfokozatú sebességváltó csatlakozik. Ez az elektromotor a 264 kWh összkapacitású akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. A Volvo FL egy feltöltéssel 220-240 kilométert tud megtenni zéró lokális károsanyag-kibocsátás nélkül. Feltöltése 150 kW-os egyenáramú (DC) töltőről 2 órát, míg 22 kW-os normál hálózati töltővel 11 órát vesz igénybe.

Waberer’s csoport maximálisan elkötelezett a CO2 kibocsátás csökkentése érdekében, amelynek egyik meghatározó eszköze az alternatív hajtáslánccal ellátott járművek tesztelése és a flottánkba történő minél gyorsabb implementálása. Nagy lépés ezen céljaink megvalósításában az első elektromos teherautónk átvétele, amelyet terveink szerint még ebben az évben további járművek követnek. Az első jármű üzembe állításáért köszönettel tartozom a Volvo-nak és munkatársainak, hogy együtt léptünk előre a fenntarthatóbb jövőnkért.” – tette hozzá Barna Zsolt, a Waberer’s International Nyrt. vezérigazgatója és a WSZL ügyvezető igazgatója.

Az elektromos Volvo FL 2018-ban mutatkozott be a nagyobb 27 tonnás FE Electric-kel közösen. Akkor arról is szóltak a hírek, hogy a svéd fejlesztésű elektromos teherautók akkumulátoraihoz a Samsung szállíthatja a szükséges cellákat. Az elektromos járművek ideálisak lehetnek a városi áruterítésre, a Volvo FE pedig akár hulladékgyűjtésre is használható, hiszen a gyakori megállások miatt kiválóan ki lehetne használni a jármű fékenergia-visszanyerő rendszerét. A dízel üzemű kukásautóknál viszont a sok megállás idő előtt kinyírja a kuplungot. Ilyen alkatrész nincs az e-teherautókban, így az elromlani sem tud.

Az e-teherautókkal szemben gyakran hangoztatott érv, hogy olyan energiát használnak fel, amit fosszilis energiahordozókkal működő erőműben termelnek meg. Nos, a Volvo éppen ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy használatuk érdekében zöld árammal tankolják őket. Számítsuk szerint például egy 200 darabos FE Electric töltése például már egy 4 megawatt teljesítményű szélerőművel is megoldható lenne. És ennyi elektromos FE évente tetemes, legalább 10 ezer tonna szén-dioxid kibocsátástól tudná megóvni a Földet.

„Nagyon bízom abban, hogy ez az együttműködés csak a kezdeti lépése annak, hogy a hazai árufuvarozás palettáján egyre több, teljesen elektromos Volvo járművet lássunk. Az elkövetkezendő időszak arról fog szólni, hogy az adatok mögé lássunk, melyeket a hazai tesztelés során nyerünk ki.” – tette hozzá Fáczán Gergely, a Volvo Hungária Kft. kereskedelmi igazgatója.

Ha kíváncsi vagy az új elektromos Volvo teherautók hangjára, akkor kattints ide.