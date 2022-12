Megérkezett hazánkba a 2023-as Év Teherautója

Kedden hivatalosan is bemutatkozott a DAF legújabb disztribúciós felhasználásra tervezett modellcsaládja, az XD. Az eredetileg a hannoveri IAA-n leleplezett újdonságok hazai premierjére tehát nem sokat kellett várni. A holland gyártó magyar képviselete három demóautót állított ki az Aquaworld Resort hotel előtt.

A sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatón Gavallér Péter a DAF Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy akárcsak tavaly, úgy idén sincs kedvező helyzetben a fuvarozási ágazat. Míg az előző évben a covid okozott bizonytalanságot, addig idén Európában több tényező egyszerre nehezíti meg az ágazatban tevékenykedők dolgát. Példaként hozta fel a dízel literenkénti árának változását, ami a DAF gyűjtése szerint a tavalyi 1 – 1,30 euro/l-es szintről idén 2,20 euro/l-re ugrott fel és bár jelenleg 1,90 euro/l körül alakul, de még így is majdnem duplája a 2021-es szintnek. Ez a német helyzetet tükrözi, az EU-ban ennél nagyobb változások is előfordulhatnak.

Nyilván a fuvarozók többsége akkor frissíti a flottáját, ha van miből. És ahhoz, hogy legyen pénzük fejlesztésre, ahhoz bizony a gazdasági környezetnek is prosperálónak kell lenni. A szakember felidézte, hogy ugyan az európai nehézkategóriás járművek piaca még mindig nem érte el a covid előtti szintet ( 320 ezer darab), de úgy tűnik, hogy az idén megközelíti a 300 ezres darabszámot. Ez pedig 20-22 ezer darabbal több, mint amennyit a haszonjárműgyártóknak 2021-ben sikerült értékesíteniük az európai piacon.

Gavallér Péter felidézte, hogy a bővülésből a DAF is ki tudta venni a részét, amiben minden bizonnyal a tavaly bemutatott DAF új XF, XG és XG+ modellcsalád is benne van. A holland gyártó ugyanis az idei évre meg tudta közelíteni az EU piacán a fontosabb versenytársait, így például a dobogó első helyén lévő Volvót (19,5%), vagy a Mercedes-Benzt (19,2%), amely sokáig piacvezető volt az Unióban. A Top3 harmadik fokán pedig a DAF található 17,4%-os részesedéssel. Ki tudja, még az is lehet, hogy az új XD-modellcsaláddal még szorosabbá válik a verseny.

A bemutatón még sor került a DAF Driver Challenge 2022-es díjának ünnepélyes hazai átadására is, amit Szabados Gábor hozhatott el Luxemburgból. A magyar kamionsofőr a DAF nemzetközi vezetőversenyén bizonyult a legjobbnak. A sajtótájékoztatón Kiss Attila, a DAF Hungary Kft. kereskedelmi vezetője elárulta, hogy bizakodó az XD hazai bevezetésével kapcsolatban, mivel a modellcsalád elnyerte a 2023-as Év Teherautója címet nemrég.

Ráadásul olyan kiváló fejlesztésekkel van felszerelve, mint például az ajtólemezbe épített kiegészítő oldal ablak, ami láthatóvá teszi a jármű mellett elhaladó gyalogosokat, vagy bicikliseket. De ugyancsak a holtterek csökkentését szolgálja a jármű homlokfalára helyezett sarokkamera, amely meglehetősen széles nézetet biztosít a teherautó jobb oldali környezetéből. Így a sofőrök időben észlelhetik a közlekedés veszélyeztetett szereplőit.

A DAF XD-t nemrég Spanyolországban volt szerencsénk kipróbálni, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról ezen a linken érhető el több infó.