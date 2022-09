A svéd vállalat összesen tizennégy darab járművet állított ki az IAA haszonjármű kiállításon. A kínálatban helyet kapott egy regionális áruszállításra szánt elektromos nyerges vontató, egy elektromos Citywide autóbusz, valamint két darab akkumulátor-technológiás teherautó. A hagyományos, belsőégésű motorral szerelt változatokat két darab V8-as nyerges, három Super-hajtáslánccal, valamint egy gázmotorral szerelt Scania képviselte. A szabadtéri kiállítóterületen pedig a látogatók egy városi elektromos billenőplatós teherautóval, valamint két XT-vel, illetve egy V8-as motorral felszerelt nehézkategóriás nyerges vontatóval ismerkedhettek meg. Az alábbi beszámolónkban viszont leginkább az újdonságokra helyezzük a fókuszt, amelyekből egyáltalán nem volt hiány a Scania háza táján.

Zéró emisszió

Az IAA-n a griffes márka egyik legfontosabb premierje egy Scania 45R teljesen elektromos nyerges vontató volt, amit korábban a gyártó csak egy szűk körű online prezentáció keretében mutatott be. Az újdonság 450 kW-os, vagyis legalább 610 lóerős villanymotorral rendelkezik, ami lehetővé teszi a 40 tonnás össztömegben való üzemeltetést. A Scania elektromos nyergese ugyanakkor egy kicsit gyengébb, 400 kW-os (560 lóerős) villanymotorral is rendelhető, ebben az esetben értelemszerűen 40R típusszám kerül a modell hűtőmaszkjára.

A választható akkumulátor kapacitás mindkét motorteljesítmény esetén ugyanaz, 624 kWh. Ez azt jelenti, hogy 40 tonnás össztömegben az elektromos nyergesvontató akár 350 kilométert is megtehet egy feltöltéssel 80 km/órás átlagsebesség mellett. 64 tonnás össztömegű szerelvény esetén pedig az elektromos nyergesek hatótávolsága 250 kilométer lehet.

A Scania új elektromos nyergeseit (40R és 45R) akár 375 kW teljesítményű gyorstöltővel is fel lehet tölteni, ebben az esetben egy óra alatt már 270-300 km-re elegendő hatótávra tehet szert a kamionsofőr. Ez azt jelenti, hogy adott esetben napi 600-650 km futásteljesítménnyel is számolhat egy napközbeni töltéssel. Ez nagy mobilitást tesz lehetővé a belföldi fuvarok teljesítéséhez, de nemzetközi közlekedésre még valóban nem teszi alkalmassá.

A svéd gyártó elektromos nyerges vontatója nem csak R, hanem S-fülkével is megrendelhető. A jövendőbeli megrendelők klasszikus 4×2-es, valamint 6×2*4-es hajtásképlettel is választhatják az újdonságot. A Scania szerint az akkumulátor-technológiás nyergesek már mostantól megrendelhetők, de sorozatgyártásuk csak 2023 negyedik negyedévében kezdődhet el.

Megawatt-töltésé a jövő?

A Traton-csoport részeként a Scania együttműködik a Volvo Trucks-szal, valamint a Daimlerrel egy európai megawatt-töltő rendszer kialakításán. A svéd gyártó standján az elektromos nyerges mellett már látható volt egy MCS-szabányú (“Megawatt Charging System”) töltőoszlop, amely lehetővé teszi az 1 MW, vagy az annál nagyobb teljesítményű töltést. A Scania szerint ezzel már megoldható lenne a távolsági nyerges vontatók gyors töltése, akár a járművezetők kötelező 45 perces pihenőideje alatt.

Két új gázmotor

A Scania két új nagy teljesítményű 12,7 literes biogázmotort is bemutatott. Az egyik egy 420 ( OC13 103) a másik pedig egy 480 lóerős (OC13 104) erőforrás. Előbbi 2100 Nm-res, utóbbi pedig 2300 Nm-res nyomatékteljesítény leadására képes rendkívül alacsony, 1000-1300 percenként fordulatszám mellett. Vagyis a maximális nyomaték terén a dízellel közel azonos szintet képviselnek.

Az új blokkok a Scania korábbi gázmotorjainál alkalmazott működési elven dolgoznak: a gáz előkeverése a szívócsőben történik, amit aztán a benzinmotorokhoz hasonlóan gyújtógyertya gyújt be. Ezeknél a motoroknál nincs szükség AdBlue adalékanyagra, mivel a Scania Twin SCR-rendszerével vannak ellátva. A hatékonyabb gázcserét az új kettős, felső vezérműtengelyes (DOHC) hengerfej-konstrukció segíti, amely könnyebb légbeszívást és optimális égésfolyamatot tesz lehetővé.

Az új 13 literes gázmotorok a Scania legújabb Opticruise sebességváltóival (G25), a Scania automatizált sebességváltó rendszerével társíthatók, amelyek gyors, megszakítás nélküli sebességváltást biztosítanak. A két új blokk 2023 harmadik negyedévétől lesz rendelhető a Scania nyergesekhez és teherautókhoz.

Digitális megoldások

A haszonjárműgyártóknak manapság kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a digitális szolgáltatásokra, azon belül is a telematikai megoldásokra. A Scania eddig 600 000 hálózatba kapcsolt teherautót és kamiont adott el. Az idei évben a svéd gyártó bemutatta a My Scania szolgáltatást, amely egy olyan ügyfélportál, ami nemcsak a hagyományos flottakezelési funkciókat tartalmazza, hanem elérhetőek benne a menetíró készülékkel kapcsolatos szolgáltatások, valamint egy teherautó konfigurátor is. A My Scania már minden olyan teherautó számára elérhető, amely el van látva digitális adatkapcsolattal.

A södertaljei székhelyű gyártó azt is elárulta, hogy hamarosan érkezik egy gépjárművezetők számára kifejlesztett alkalmazás Scania Driver néven, amely lehetővé teszi a járművezetők számára, hogy hozzáférjenek a járművükkel kapcsolatos összes információhoz, illetve, hogy láthassák az előre tervezett szervizeket, emellett az alkalmazással segítséget kaphatnak a hátralévő vezetési idő kiszámításához is. A Scania Driver app várhatóan nemcsak a dízelüzemű, hanem az akkumulátoros teherautó használatát is nagyban megkönnyíti majd a sofőrök számára.

A Scania tehát az elektromos megoldások mellett a gázhajtásra is továbbra is építeni kíván. A vállalat rendkívül ambiciózus célokat fogalmazott meg, ugyanis 2025-re mintegy 20 százalékkal csökkenteni kívánja gyártmányainak károsanyag-kibocsátását a 2015-ös szinthez képest.