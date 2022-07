“Mintegy 15 évnyi szünet után a krakkóiak ismét menetrend szerinti járaton utazhatnak Ikarus márkájú autóbusszal” – olvasható a krakkói közlekedési vállalat, az MPK Kraków (“Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne”) honlapján. A szóban forgó újdonság nem más, mint a Székesfehérváron készülő Ikarus 120e. Ez a modell már Budapest környékén, Kaposvárott és Székesfehérváron is részt vesz a közösségi közlekedésben. (A fehérvári változatok utastere egyébként egész tetszetősre sikerült, ezzel kapcsolatos bemutatónkat itt érheted el.)

A krakkói teszt nemcsak azért különleges, mert egy kis időre visszatér az Ikarus Lengyelország egykori fővárosába, hanem azért is, mert a 120e most debütál hivatalosan utasforgalomban Lengyelországban – írja az MPK Kraków. A 12 méter hosszú villanybusz a 124-es vonalon fog utasokat szállítani a következő hetekben, ami Krakkó “Podwawelskie” kerülete, emellett várhatóan a 424-es viszonylaton is forgalomba áll majd, ami pedig a Podwawelskie és Ugorek kerületet köti össze Krakkóban.

A közlekedési társaság tájékoztatása szerint az autóbusz saját kerekein gurult a dél-lengyelországi városba, mivel “legalább 380 kilométer” megtételére képes, de egy feltöltést biztosan közbe kellett iktatni, mivel Krakkó csak Budapest belvárosától minimum 400 kilométeres távolságra található.

A teszt miatt az Ikarus 120e-t a Krakkóban használatos jegyautomatával is felszerelték. Emellett lengyel nyelvű felirat hirdeti az oldalán, hogy 100%-ban elektromos buszról van szó, ami zéró lokális károsanyag-kibocsátással rendelkezik. A menetpróba keretében a közlekedési társaság számít az utasok véleményére, amit nemcsak az MPK Kraków közösségimédia-csatornáin, hanem a 120e utasterében elhelyezett kérdőíveken keresztül is eljuttathatják a vállalat vezetéséhez.

Érdekesség, hogy villany-Ikarust nemrég a németországi Bréma közelében található Sedelsbergben tesztelték az utasok. A lengyel menetpróba ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a Visegrádi Négyek legnagyobb villanybuszos piacán is bemutatkozzon a magyar gyártású autóbusz. Ha véget ér a teszt, akkor sem tűnik el az Ikarus Krakkóból, hiszen a helyi közlekedési szolgáltató egy 260-assal, két darab 280-assal, valamint egy 620-as típusú nosztalgiabusszal rendelkezik, amelyeket időről-időre “elővesznek” a lengyel buszfanok nagy örömére.