Kaposvár után Székesfehérvár is felkerült azon városok közé, ahol elektromos Ikarusok szállíthatják az utasokat. Csütörtökön ugyanis forgalomba állt két darab Ikarus 120e típusú villanybusz az egykori koronázóvárosban. Hogy az utasok feltennék-e a képzeletbeli koronát az új Ikarusokra, az majd kiderül, az viszont biztos, hogy történelmi pillanatnak lehetnek szemtanúi azok, akik az elsők között utaznak ezekkel a buszokkal a 43-as és a 44-es viszonylaton, mivel új Ikarust már csaknem két évtizede nem helyeztek forgalomba Székesfehérvárott. Királyság és királynőség kérem ez a javából!

A Volánbusz által üzemeltetett, ámde a város jellegzetes piros-kék, illetve fehér fényezéssel ellátott buszok ráadásul az Ikarus székesfehérvári gyárában készültek. Magyar mérnökök tervezték és magyar kezek szerelték össze. A gyár szerint a magyar hozzáadott érték eléri az 50%-ot. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor szeptemberig még 10 darab érkezhet a már átadott két példány mellé. Ezzel pedig létrejöhet hazánk legnagyobb új villany-Ikarus flottája. A Volánbusz új székesfehérvári e-busz flottáját mintegy 1,76 milliárd forintból vásárolta meg és az összeg 75 százalékát a Zöld Busz Programban elérhető állami forrásból “teremtette elő”.

Újabb városban utazhatunk vadonatúj Ikarusokkal Újabb városban utazhatunk vadonatúj Ikarusokkal 1 /17 Megkapták a jellegzetes fehérvári flottaszínt. Megkapták a jellegzetes fehérvári flottaszínt. Fotó megosztása: 2 /17 Tetszetős, tágas utastér kicsit talán sok visszafelé néző üléssel. Tetszetős, tágas utastér kicsit talán sok visszafelé néző üléssel. Fotó megosztása: 3 /17 Az utastér a jellegzetes Volánbuszos színekbe van öltöztetve. Az utastér a jellegzetes Volánbuszos színekbe van öltöztetve. Fotó megosztása: 4 /17 A legutolsó üléssor az Ikarus 120e-ben A legutolsó üléssor az Ikarus 120e-ben Fotó megosztása: 5 /17 Az utastér a második ajtótól előre felé fotózva. Az utastér a második ajtótól előre felé fotózva. Fotó megosztása: 6 /17 Sárga sáv jelzi, milyen szögben nyílnak az ajtók. Sárga sáv jelzi, milyen szögben nyílnak az ajtók. Fotó megosztása: 7 /17 Két lehajtható ülés is rendelkezésre áll a második ajtóval szemben kialakított területen. Két lehajtható ülés is rendelkezésre áll a második ajtóval szemben kialakított területen. Fotó megosztása: 8 /17 Állítható magasságú műszerfallal és kormánnyal. Állítható magasságú műszerfallal és kormánnyal. Fotó megosztása: 9 /17 Magyar nyelven kommunikál a fedélzeti számítógép. Magyar nyelven kommunikál a fedélzeti számítógép. Fotó megosztása: 10 /17 A vezető munkáját tolatókamera segíti. A vezető munkáját tolatókamera segíti. Fotó megosztása: 11 /17 Jól áttekinthető, ergonomikus műszerfal. Jól áttekinthető, ergonomikus műszerfal. Fotó megosztása: 12 /17 Ajtónyitó gombok jobb kéz felől. Ajtónyitó gombok jobb kéz felől. Fotó megosztása: 13 /17 Zsírúj jegykezelő készülék. Zsírúj jegykezelő készülék. Fotó megosztása: 14 /17 12 új töltőt telepítettek a Volánbusz székesfehérvári telephelyén. 12 új töltőt telepítettek a Volánbusz székesfehérvári telephelyén. Fotó megosztása: 15 /17 A vezető munkahelye. A vezető munkahelye. Fotó megosztása: 16 /17 Stílusos szellőző. Stílusos szellőző. Fotó megosztása: 17 /17 A busz hátfala is jellegzetes stílusjegyekkel büszkélkedhet. A busz hátfala is jellegzetes stílusjegyekkel büszkélkedhet. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Volános utastér

A Székesfehérvár számára készülő villany Ikarusok külső megjelenésük, illetve utastéri kialakításuk terén megegyeznek a gyártó által tavaly bemutatott 120e prototípusával. Lényeges eltérés azonban, hogy utasterük “Volánbuszos” megjelenést kapott, ami azt jelenti, hogy a kapaszkodók narancssárga árnyalatúak és ez a szín a Ster New City gyártmányú ülések kárpitjáról is visszaköszön. Fontos különbség még, hogy a városi közlekedés kívánalmainak megfelelően a Székesfehérvár számára gyártott példányokon egy-egy külső hangszóró is megtalálható az első ajtó felett.

Az eltérések közé sorolható még, hogy a “motorsátoron” már nincs ablak, csak úgy, mint anno az Ikarus 411-esnél. Az utasteret mindez nem teszi fényszegénnyé, ugyanis a harmadik ajtó előtt beépítettek egy tetőablakot, ami elegendő természetes fényt biztosít a hátsó traktusban ülő utasok számára. (Ha megnézzük az első, még a kínai CRCC-vel közös együttműködésben készített és 2018-ban bemutatott villany Ikarus utasterét, akkor elmondható, hogy néhány év alatt sokat lépett előre a hazai gyártó és sikerült egy szellős, világos és tetszetős utasteret kialakítania, ami nem mellesleg teljesen megfelel a városi utasszállítás kívánalmainak.) Az utasok megfelelő tájékoztatása érdekében a vezetőfülke mögötti részen, a tetőre egy Lawo színes monitort is beépítettek.

A villany Ikarus a méreteit nézve teljesen mértékben a sztenderd városi buszok közé sorolható. Az autóbusz 12 méter hosszú, 2,54 méter széles és 3,27 méter magas. Az utasok a felszálláshoz az első ajtót vehetik igénybe, míg a második és a harmadik ajtó alapvetően a leszállásra áll rendelkezésre. Erre egyébként kis matricák is felhívják az utasok figyelmét. A jármű gyári táblája szerint 30+1 ülő, illetve 55 állóhely áll rendelkezésre a fedélzetén. A második ajtóval szembeni területen pedig babakocsis, vagy kerekesszékes utasok utazhatnak. A fedélzeten utazók kényelme érdekében az autóbusz utasterét USB-töltőpontokkal, illetve légkondicionálóval is felszerelték.

350 kilométeres hatótáv

Az Ikarus 120e hajtásáról egy 326 lóerő (240 kW) csúcsteljesítményű központi aszinkron villanymotor gondoskodik, amely a 314,14 kWh összkapacitású akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Az autóbusz összesen 10 darab lítium-vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátort “cipel” magával, ezek túlnyomó része a tetőn található, de vannak akksik a busz hátsó traktusában is. A jármű menetkész tömege így 12 300 kg össztömege pedig 18 600 kg.

Az autóbusz egy feltöltéssel 350 kilométert képes megtenni a légkondi és a fűtés használata nélkül, nyáron, illetve télen pedig hozzávetőlegesen 250 kilométeres hatótáv tekinthető reálisnak az Ikarus honlapján fellelhető információk szerint.A fedélzeti komputere egyébként teljesen magyar és töltés közben kijelzi a töltöttség állapotát is. A műszerfal a francia ACTIA-csoport fejlesztése, a Podium 2-es egység a megrendelő igényei alapján személyre szabható, adott esetben még egy navigációs rendszer kijelzője és beférhet az egység jobb oldali részébe. A sebességváltó kezelő gombjai (D-N-R) érdekes módon az oldalsó ablak alatt, bal kéz felől, közvetlenül a rögzítőfék mellett kaptak helyet. Tolatáskor a sofőr manőverezését tolatókamera segíti.

Az új Ikarus 120e-vel tehát a budapesti Örs Vezér tere és Csömör között közlekedő járat, valamint a kaposvári példányok után, mostantól Székesfehérváron is találkozhat az utazóközönség. Tankó Zoltán, a Ikarus Global Zrt. vezérigazgatója szerint Németországban már több városban sikeresen tesztelték ezt a típust. Így az sem kizárt, hogy a németek többet is vásárolnak belőle. Az Ikarus a székesfehérvári siker után nem akar ölbe tett kézzel ülni, a gyárt tájékoztatása szerint a fejlesztés következő állomása egy csuklós villanybusz lesz. Emellett dolgoznak azon is, hogy megoldást találjanak az autóbuszok töltéséhez szükséges energia és energetikai infrastruktúra biztosítására.