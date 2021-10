A 120e típusszámot viselő autóbusz teljes mértékben alacsonypadlós, utasterét a városi közösségi közlekedés igényeinek megfelelően alakították ki. A 12 méter hosszú, 2,54 méter széles és 3,27 méter magas busz összesen 84 uta szállítására alkalmas, ebből 28 kárpitozott üléseken foglalhat helyet, de rendelkezésre áll még további két darab lehajtható ülés a második ajtóval szemben kialakított részen, amit a kerekesszékkel, vagy a babakocsival közlekedő utasok részére alakítottak ki.

A jármű hajtásáról egy 326 lóerő (240 kW) csúcsteljesítményű központi aszinkron villanymotor gondoskodik, amely a 314,14 kWh összkapacitású akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. A 120e összesen 10 darab lítium-vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátort “cipel” magával, ezek túlnyomó része a tetőn található, de vannak akksik a busz hátsó traktusában is. A jármű menetkész tömege így 12 300 kg össztömege pedig 18 600 kg. Az Ikarus 120e egy feltöltéssel 350 kilométert képes megtenni a légkondi és a fűtés használata nélkül, nyáron, illetve télen pedig hozzávetőlegesen 250 kilométeres hatótáv tekinthető reálisnak az Ikarus honlapján fellelhető információk szerint.

A székesfehérvári cég 8 év, vagy 3000 töltési ciklusnyi garanciát biztosít az akkumulátorokra, az átrozsdásodási garancia azonban ennek duplája. A 120e akkumulátorai 65 kW-os töltési teljesítménnyel 5 óra, 110 kW-ossal pedig 3 óra alatt tölthetők fel. Töltése más akkumulátor-technológiás járművekhez hasonlóan éjszaka lehet a leggazdaságosabb. Az Ikarus 120e esetében a cég tájékoztatása szerint a hazai beszállítói arány már eléri az 50%-ot, de a gyár úgy számol, hogy a sorozatgyártás elkezdésével ez tovább nőhet a jövőben.

A Vezess a szériagyártással kapcsolatos tervek kapcsán megkereste a székesfehérvári Ikarus sajtóügynökségét, ahol azt a választ adták, hogy az idei évben 60 darabot, jövőre pedig megközelítőleg ennek dupláját tervezik legyártani a 120e modellből. A várható gyártási volumen függ attól is, hogy a társaság hogyan szerepel a Volánbusz városi elektromos buszok beszerzésére vonatkozó tenderén. Korábban beszámoltunk róla, hogy az állami közlekedési vállalat 60 új tisztán elektromos hajtású buszt vásárolna, amelyek hat városban, Győrben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen, Szolnokon, Szegeden és Egerben állnának forgalomba.

Az Ikarus 120e-nek meglehetősen sűrű manapság a programja, mert szeptemberben Budapesten, illetve Székesfehérváron is tesztelték, illetve vasárnapig a pécsi közösségi közlekedésben vesz részt. Decemberig pedig még további hazai nagyvárosokban is feltűnhet az autóbusz. A modell első vásárlójának Kaposvár tekinthető, amely két darabot vett töltőoszloppal együtt az akkumulátor technológiás Ikarusból. Egy másik prototípust jelenleg Németországban tesztelik, így ha az ottani prófafutások sikeresek, akkor akár onnan is érkezhet megrendelés a 120e-re.

Hosszútávon kedvezhet a hazai terep az Ikarus számára, mivel e-buszok piaca itthon bővülés előtt áll. Magyarországon 2022-től kizárólag e-buszok helyezhetők üzembe a 25 ezer főnél nagyobb lélekszámmal rendelkező városokban. A tiszta üzemű járművekre való átállást a kormány 10 év alatt összesen 36 milliárd forinttal támogatja, ami közel 1300 busz megvásárlását jelentheti.