Az Ikarus-CRRC IC1211U típusú alacsonypadlós, városi autóbusz 12 méter hosszú, 2,50 méter széles 3,28 méter magas. A 18 tonna össztömegű jármű utasterében dupla üléssorok vannak, emiatt kevesebb az állóhely és a második ajtónál lévő peron is meglehetősen kicsire sikeredett. Az álló- és ülőhelyekkel együtt összesen 76 utas szállítására alkalmas.

Ma 16 órakor mutatkozott be a székesfehérvári Városház téren az az elektromos busz, melyet kínaiak fejlesztettek és amelyet magyar kezek végszereltek az egykoron szebb napokat látott Ikarus-gyárban. A bemutatón az újdonság méterekre állt attól az országalmát szimbolizáló szökőkúttól, ami mellett régen magyar fejlesztésű Ikarusokról készítettek prospektus fotókat.

Az utastérben fűtés és légkondicionáló is van. A képre kattintva galéria nyílik!

Az autóbusz hajtásáról tDrive-MD2021 típusú, állandó mágneses szinkronmotor gondoskodik, mely 165 kW-os (220 LE) teljesítményre képes. A jármű a közlekedéshez és az elektromos berendezések működtetéséhez szükséges energiát a 313,34 kWh teljesítményű lítium vas-foszfát akkumulátorcsomagban tárolja el. A busz szélvédőjére biggyesztett felirat szerint az akksik teljes töltése 5-6 órát vesz igénybe Egy feltöltéssel a jármű 200-250 kilométer megtételére képes, maximális sebessége pedig 80 km/óra lehet.

A Széles Gáborral partnerségre lépő kínai CRRC alapvetően vasúti kocsik és járművek gyártásával foglalkozik, de az idei hannoveri IAA haszonjármű kiállításon már hónapokkal ezelőtt bemutatták azt az elektromos buszt, melyet idehaza Ikarus néven próbálnak eladni. A TEG6125BEV néven forgalmazott elektromos busz a lenti videón megtekinthető, a felvételeken látható hasonlóság és egyezés nem a véletlen műve.

Bár a feol.hu szerint Paks már érdeklődött az új székesfehérvári elektromos busz iránt, azért még nincs ok a hurráoptimizmusra. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyelőre nem írt ki elektromos busz beszerzést támogató pályázatot, de akad itthon egy erős konkurens is, a BYD, mely tavaly adta át Komáromban első európai elektromos buszgyárát. A szintén kínai multi eddig 600 akkumulátor-technológiás buszt adott el európai piacon, melynek egy része Magyarországon készült. A BYD ráadásul elektromos töltőrendszereket és akkumulátorokat is gyárt.

Az Ikarusnak elviekben ott van még az iráni piac lehetőségként, ahol ezer buszt adhatna el a tavalyi hírverés szerint. Egy hete megkerestük az Eximbankot, hogy mi a helyzet az üzlettel, mivel ők biztosítanák az iráni gyárépítéshez szükséges 50 milliárd forintos hitelkeretet, azonban máig nem érkezett válasz.

Fotók: Aranyi Péter

Forrás: King of the Road