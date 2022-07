Bár álcával ugyan, de már korábban feltűnt az utakon a DAF legújabb teherautója, az XD, amelyet alapvetően a regionális, illetve a disztribúciós árufuvarozásra fejlesztettek ki.

A CF-et váltó újdonság felvonultatja azokat az fejlesztéseket, illetve dizájnjegyeket, amelyeket a holland gyártó tavaly vezetett be a távolsági nyerges vontatóinál, így az XF, XG, illetve XG+ modelleknél. Ennek megfelelően az XD is nagyobb szélvédővel, új fényszórókkal, áramvonalasabb tetővel, illetve új hűtőmaszkkal fog készülni. Ennél a kabinnál ráadásul már csak két lépcsőfokot kell leküzdeni ahhoz, hogy a gépjárművezető bejusson a fülkébe.

A gyártó szerint a kabin is jóval tágasabb lesz előzőnél, emellett a műszerfal is teljesen megújul. A DAF emellett a digitális visszapillantó tükröt is bevezeti ebben a szegmensben, de valószínűleg nem fogják teljesen kivezetni a hagyományos tükröket. Annyi bizonyos, hogy az álcázott példányok között már voltak digitális visszapillantóval szerelt változatok is. Az új XD hajtásáról a PACCAR MX-11-es motorok fognak gondoskodni, de később alternatív – így például tisztán elektromos – hajtásláncok is megjelenhetnek a kínálatban. A XD platformja ugyanis készen áll másfajta hajtásláncok fogadására is.

A XD elődje, a CF már 1992 óta van gyártásban, de eredetileg 65, 75, és 85-ös elnevezéssel készült, csak 1997-ben kapta meg ezt a betűkombinációt. A balkormányos változatokat a hollandiai Eindhovenben, a jobbkormányosokat pedig az angliai Leyland Trucks gyárában szerelik össze Lancashire megyében. Az új XD-t várhatóan a szeptemberi hannoveri IAA-kiállításon fogják leleplezni, gyártása pedig már ősszel elstartolhat.