Egyes teherautó gyártók már régóta kínálnak éjszakai biztonsági zárat a kamionsofőrök részére. A megoldás célja, hogy mechanikus módon lehessen zárni a fülke ajtókat belülről úgy, hogy azokat senki se nyithassa ki kívülről addig amíg a sofőr a pihenőidejét tölti. Európában jelenleg nincs elég biztonságos kamionparkoló, ezért a hivatásos gépjárművezetők számtalan veszélynek vannak kitéve. Azon túl, hogy az illetéktelenek felszakíthatják a ponyvát, ezáltal elvihetnek kisebb-nagyobb mennyiségeket a kamionon szállított árukból, az is megeshet, hogy valaki a kamionsofőröknél lévő pénzt, illetve értékeket akarja elvinni.

Ezért jó, ha van a fülkében olyan ajtózár, ami mechanikus, azaz nem lehet deaktiválni, mint mondjuk egy központi zárat. A DAF nemrég bejelentette, hogy immáron új generációs teherautóihoz – tehát az XF, az XG és XG+ modellekhez – elérhető a Night Lock éjszakai ajtózár. Ebben még nem lenne semmi újdonság, hiszen a DAF már korábban is kínált ilyen fejlesztést a távolsági nyerges vontatókhoz. Sőt, igazából ők voltak az elsők 2008-ban akik először mutattak be ilyen fejlesztést a hivatásos gépjárművezetők számára.

A holland gyártó azonban azt állítja, hogy az eszközt továbbfejlesztették és tökéletesítették. Ennek köszönhetően 150 százalékkal erősebb és ellenállóbb más a piacon kapható éjszakai zárakhoz képest. Ennek köszönhetően az új DAF kamionok még feszítővassal sem törhetők fel, ami kifejezetten jó hír lehet azok számára, akik nemzetközizéssel keresik a kenyerüket. A Night Lock kezelése egyszerű, hiszen integrálva van az ajtókba. Kialakítása pedig a billenőkapcsolókéhoz hasonlatos, a rajta lévő lakat ikonok pedig egyértelműen jelzik, mikor van zárva, illetve nyitva a fülkeajtó.

A Night Lock a gyártó tájékoztatása szerint már rendelhető, így ezentúl az új generációs DAF-okkal útra kelők is nagyobb biztonságban érezhetik magukat. Léteznek egyébkén utólag felszerelhető éjszakai zárak is, erről korábban az ismert lengyel kamionos vlogger hölgy, Iwona Blecharczyk számolt be. Ha érdekel, akkor ide kattints