A kamionsofőrök a kamionparkolókban folyamatos veszélynek vannak kitéve. Ha olyan helyen állnak meg, ami nem teljesen biztonságos, akkor könnyen lehet, hogy az éj leple alatt felszakítják a ponyvájukat, vagy adott esetben leszívják a gázolajat a tartályból. Van, amikor azonban nem tudnak mást tenni, ott kell megállni, ahol tudnak, hiszen a tachográf szigorúan rögzíti a vezetési és a pihenési időt.

De mit tehet akkor valaki, ha saját testi épségét is szeretné biztonságban tudni? Manapság a gyártók egyre többször alkalmazzák azt a mechanikus ajtózárat, ami lényegében hozzárögzíti az oldalsó ajtókat a fülke belső részén, a lépcsők mellett lévő kapaszkodókhoz. A DAF-ok fedélzetén hosszú ideje megtalálható ilyen zár, de nemrég például a Renault Trucks is bevezette a T-modell faceliftjénél. Sok olyan kamion van azonban forgalomban, amelyekben nincs ilyen zár.

A közel félmillió követővel rendelkező lengyel Iwona Blecharczyk (ejtsd “Ivona Blecharcsik”) nemrég egy olyan megoldásokat mutatott be, amelyek segíthetnek elkerülni azt, hogy feltörjék a kamionfülkét, míg a sofőr az igazak álmát alussza. A karrierjét eredetileg tanárként kezdő hölgy ma már saját tulajdonú Volvo FH-ját vezeti, amelyen ott vírit saját cégének neve, az Imagination Transport. Ha hosszabb, Lengyelországon kívüli fuvarfeladatot kap, akkor időnként ő is kamionfülkében alszik. Emiatt neki is gondoskodnia kell a megfelelő védelemről.

Az egyik tippje a biztonsági öv ajtóhoz való rögzítése. Ehhez egyszerűen csak át kell fűzni az övet az ajtón lévő kapaszkodón, így betolakodók nem tudják kinyitni a fülke ajtajait akkor sem, ha valahogyan sikerül semlegesíteniük a központi zárat. A másik, talán ennél biztosabb megoldás egy kabinzár alkalmazása, amely egyszerűen néhány mozdulattal feltehető és aktiválható. A körülbelül 6-10 ezer forintba kerülő kis eszköz ugyanazzal a funkcióval bír, mint mondjuk egy gyári megoldás, azaz az ajtót és kapaszkodórudat kapcsolja össze, meggátolva ezáltal az ajtó felnyitását. Hogy hogyan kell pontosan ezt feltenni, az alábbi videóban megtekinthető.