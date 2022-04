A tisztán elektromos DAF CF értékesítése még 2019-ben indult el, azóta viszont nem sokat lehetett róla hallani, holott a holland gyártó egy évvel később már a nagyobb hatótávolsággal rendelkező változatot is bemutatta belőle. Most viszont úgy tűnik, hogy sikerült áttörést elérnie a DAF-nak, amely 5 darab CF Electric nyerges vontatót adott át a világ egyik legnagyobb internetes kereskedelmi cégének, az Amazonnak. Sikerült átütnie az akkumulátortechnológiás nyerges vontatóknak az ingerküszöböt? Vagy pusztán PR-fogásról van szó, hogy behúzzák a pipát a környezetvédelem mellé? Ezt most egyelőre még nehéz megmondani.

Annyi bizonyos, hogy a jobbkormányos DAF CF Electric kamionok Angliában állnak forgalomba. A 4×2-es hajtásképletű nyergesek hajtásáról 240 kW (326 LE) csúcsteljesítményű villanymotor gondoskodik, amely a 350 kWh kapacitású lítiumionakkumulátor-csomagról nyeri a szükséges energiát. Az Amazon színeiben ezek a kamionok 37 tonnás össztömeggel fognak közlekedni, de a DAF már elérhetővé tette ezt a modellt 28 tonnás össztömegben, 6×2-es hajtásképlettel is. A töltés mindkét változatnál ugyanannyi időt, összesen 75 percet vesz igénybe 250 kW-os töltő használata esetén.

Az okos tervezésnek és a gyorstöltésnek köszönhetően a CF Electric akár 500 kilométert is képes megtenni naponta egy napközbeni töltés közbeiktatásával. Ez egy olyan szám, amellyel a fuvarozók már dolgozhatnak. Másképpen fogalmazva ez már reális alternatívát jelent a regionális áruszállítás terén. Az Amazon úgy számol, hogy az öt DAF CF Electric nyerges vontatóval évi 160 ezer kilométeres futásteljesítmény mellett évente akár 170 tonnányi CO2-kibocsátástól kímélhetik meg a bolygót.

Nem ez az első angliai DAF CF Electric, a Tesco ugyanis már tavaly forgalomba helyezett két darab ilyen akkumulátortechnológiás nyerges vontatót. Vélhetően azonban az Amazon nem áll meg öt DAF CF Electricnél, ugyanis elhatározták, hogy 2030-ra a szállítandó csomagok 50 százalékát már elektromos járművekkel fogják kiszállítani.