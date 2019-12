Olvass tovább

DAF CF Electric A modell hajtáslánca a VDL Power fejlesztése. A 4×2-es hajtásképletű nyerges hajtásáról 210 kW teljesítményű motor gondoskodik, működéséhez szükséges áram tárolására pedig a 170 kWh óra összteljesítményű, folyadékhűtéses lítium-ion akkumulátorcsomag szolgál. A CF önsúlya 9,7 tonna, de a félpótkocsival és annak rakományával együtt össztömege a 37 tonnát is elérheti. Egy feltöltéssel 100 kilométeres hatótávra képes, de 300 kW-os gyorstöltővel 30-35 perc alatt teljesen feltölthetők az akkumulátorai.

Az üzemeltetők az első hetekben csak alig 100 kilométeres fuvarokra használták a DAF Electric nyerges vontatókat, most ez a szám eléri a napi 250 kilométert. Mindez annak is köszönhető, hogy a járművek akkumulátorai fél óra alatt gyorstöltéssel is feltölthetők, így a sofőrök szükség esetén nagyobb fuvarokat is bevállalhatnak velük.

A DAF CF Electric 2018-as hannoveri bemutatkozása óta felfrissített műszerfalat és új szoftvert kapott. “Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy megkezdődhet a CF Electric korlátozott számban történő értékesítése” – jegyezte meg Richard Zink, a DAF marketing&sales osztályának egyik vezetője. Hozzátette: a jármű egyelőre Hollandiában, Belgiumban és Észak-Rajna Vesztfáliában (Németország) érhető el, de a DAF célja az, hogy folyamatosan bővüljön a CF Electric értékesítői és szerviz hálózata Európában.