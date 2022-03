Röviden – Peugeot e-Expert L2 (100 kW- 50 kWh) Mi ez? A PSA-konszern által fejlesztett és gyártott Expert elektromos változata, amelyet 2020-ban dobtak piacra. Mit tud? Kisebb akkupakkal 230, nagyobb akksicsomaggal pedig 330 kilométert lehet vele megtenni tisztán, emissziómentesen. Mibe kerül? Az árlista szerint nettó 11 920 000 forintot kell érte letenni az asztalra. Erre az összegre érdemes azért rátenni a tolatókamera és a holttérfigyelő rendszer kombinációját, ami hozzávetőlegesen félmillió forinttal drágíthatja meg az e-Expertet. Kinek jó? Mindenkinek aki szeretné kihasználni az elektromos hajtás előnyeit. Kialakításából fakadóan kiválóan alkalmas regionális, illetve városi áruszállításra is.

Európában 2020 második felétől lehet megvásárolni a Peugeot e-Expertet, amely teljes mértékben közös alapokon nyugszik az Opel Vivaro-e, a Citroën ë-Jumpy-val, illetve a Toyota Proace Electric-kel. A közös főegységek ellenére az e-Expertnek egyedi megjelenése van, ami összhangban van a Peugeot személyautókon alkalmazott dizájnnal.

Külső

Szinte hihetetlen, de a Peugeot Expert dizájnja már hat éve velünk van. Bár az orrán ott van a francia gyártó kabala állata, a dikroikus oroszlán, ennek ellenére kedves, barátságos fizimiskával rendelkezik. Az orrán lévő ívelt, alulról kissé tagolt lámpák kétségtelenül azon kevés dizájnelemek közé tartoznak, amelyek egyedi karaktert kölcsönöznek ennek a járműnek. A tervezők igyekeztek úgy alakítani a formatervet, hogy tompítsa a felhasználási elvárásokból fakadó téglatest-hatást. Ennek köszönhetően az e-Expert front része áramvonalas lett, de oldalról sem unalmas olyan megoldásoknak köszönhetően, mint például a karosszériából “kidomborodó” kerékjárati ívek.

A modell háromféle hosszúságban készül, a legrövidebb 4606 mm (L1), a közepes 4956 mm (L2), a legnagyobb (L3) pedig 5308 mm hosszú. Valamennyi változat 2204 mm (tükrökkel együtt) széles, míg a magasság 1890 mm – 1945 mm között változik. A mélygarázsok tehát nem jelentenek számára problémát, nyugodtan lehajthatunk vele ilyen helyekre.

Tengelytávja a karosszéria hosszúságtól függően változik (2925 – 3275 mm), de a konstrukció ugyanaz: az első és a hátsó tengely is karosszéria végeire kerül, ami nagy stabilitást ad a furgonnak és maximálja a belső hasznos teret. A hajtás energiáját tároló lítiumion akkumulátorokat a raktér padlója alá építettek be, ellenére az e-Expertnél nem kell magasra emelni a lábunkat, ha be akarunk jutni a raktérbe, mivel a belépési magasság 554-663 mm.

Ahogyan az lenni szokott a könnyű teherbírású furgonoknál, a Peugeot e-Expert is oldalsó tolóajtókkal, illetve kifelé nyíló kétszárnyú hátsó ajtóval készül. Oldalt az ajtók 745 – 935 mm szélesek lehetnek, hátul viszont ez az érték fix. A hátsó ajtók kihajtásával 1282 mm széles “rakodónyílás” keletkezik, amin keresztül könnyen be lehet emelni egy raklapot egy targoncával.

Ha hinni lehet a konfigurátornak, akkor az e-Expert megvehető hófehér, platina szürke, világosszürke és fekete színben is. A színre fújt lökhárítók, tükörházak és kilincsek az opcionális tételek közé tartoznak. Természetesen ezek nélkül sem tűnik igénytelennek az e-Expert és az is szimpatikus, hogy nem ordít róla messziről, hogy elektromos. Aki kicsit jártasabb a témában, az mindössze a hátulján lévő e-Expert feliratból és a zöld rendszámból tudhatja, hogy ez a furgon már nem kér gázolajat.

Belső

A fülke terén nincs meglepetés: a gépjárművezető számára ugyanaz a nagy lábtér és válltér áll rendelkezésre, mint a “testvéreknél”, vagyis a Vivaro-e-nél, az ë-Jumpy-nál, vagy a Proace-nél. Természetesen a műszerfal is ugyanaz, mint az előbb említettél modelleknél, apró eltérések azonban felfedezhetők. Ezek azonban inkább vizuális jellegűek, a funkciókat és a felhasznált gombok tekintetében nem beszélhetünk nagy különbségekről. A Peugeot e-Expert műszerfala viszonylag magas, ugyanakkor jól áttekinthető, nincs rajta sok gomb. Sőt, ha megnézzük a középső részt, akkor jóformán egyáltalán nincsenek rajta kapcsolók.

A tárolókapacitás a vezetőfülkében átlagosnak, illetve elégségesnek mondató. Az ajtózsebek mellett a kétrészes kesztyűtartóba, illetve a műszerfal tetején lévő fakkba helyezhetők el a személyes holmik, iratok. Van egy tárolórekesz a sofőr mellett lévő dupla utasülés alatt is, de ez leginkább a töltőkábelek tárolására szolgál. Érdekesség, hogy a Moduwork üléspad megrendelése esetén akár a 4 méter hosszú lécek is beférhetnek az e-Expertbe mégpedig úgy, hogy ebben az esetben egy helyes, lehajtható kis ajtót is szerkesztenek a raktérelválasztó falra, így az üléspad alá be lehet tolni a hosszabb rakományokat. Egyetlen hátránya ennek a megoldásnak, hogy ebben az esetben új helyet kell keresni a töltőkábelnek.

A felhasznált anyagok tekintetében a vezetőtér átlagosnak mondható, nincsenek feltűnően jó vagy bántó részletek. A tesztautóban az üléseken műbőr-szövet kárpit van, így talán hosszabb távon strapabíróbbak lehetnek. Praktikus megoldás, hogy a középső ülés háttámlájának lehajtásával egy könyöktámaszt, vagy kis asztalkát hozhatunk létre magunknak az utastérben, amin ráadásul egy gumiszalagot is találunk a jegyzettömbök rögzítése érdekében. Az is a pozitívumok közé sorolható, hogy a vezetőtérben két darab 12 voltos szivargyújtó is rendelkezésre áll, illetve a multimédia rendszer kijelzője alatt van egy USB-töltőpont is. A vezetőülésről és egyáltalán az ülésekről viszont nem lehet szuperlatívuszokban beszélni. Az ülőfelületük és a háttámlájuk is kemény.

Technika

Az e-Expert az EMP2-es padlólemezre épül, amiben kétféle lítiumion akkumulátor csomag helyezhető el. A kisebb 50 kWh, a nagyobb pedig 75 kWh kapacitású. Előbbivel 230, utóbbival pedig 330 kilométer hatótávolságot ígér a gyártó egy feltöltéssel a WLTP-ciklus szerint. Bár az akksik miatt a maximális raktérkapacitás (Moduwork paddal 6,6 köbméter) nem csökken az Expertnél a dízelváltozathoz képest, a legnagyobb hasznos teherbírás viszont 1275 kilogramm, ami 155 kilogrammal kevesebb a gázolajjal hajtotthoz képest. Az 1000 kilogrammos vontatási kapacitás viszont megmaradt.

Az elektromos hajtáslánc hasonló a Peugeot más villanyautói, így például az e-208-éhoz és az e-2008-éhoz. A meghajtó áttétel (reduktor) kialakítása azonban jobban alkalmazkodik a haszongépjárművek sajátságos használatából adódó terhelési igényekhez. A villanymotor a jármű orrába, a belsőégésű erőforrás helyére került és az első kerekeket hajtja. A 100kW (136 LE) teljesítményű motornál már elinduláskor rendelkezésre áll a maximális 260 newtonméteres nyomaték. Ez azonban csak akkor van így, ha furgon Power üzemmódban közlekedik.

Normál módban 80 kW-os teljesítmény és 210 Nm-res nyomaték, Eco-ban pedig 60 kW-os teljesítmény és 180 Nm nyomaték áll rendelkezésre. A megfelelő vezetési módot a váltógomb melletti billenőkapcsolóval tudjuk kiválasztani. Azt, hogy mit választottuk, a fedélzeti komputer kijelzőjén jelenik meg, de hosszabb idő elteltével annyira érezhetővé válik a vezetési módok közötti különbség, hogy a gépjárművezető már anélkül is rájöhet arra, melyikben van éppen a furgon, hogy ránézne a fedélzeti komputerre. Ezek az opciók alapvetően meghatározzák a jármű energiafelvételét. A legtakarékosabbnak értelemszerűen az Eco nevezhető, amelyet ha aktiválunk, akkor akár 10 kilométerrel több hatótávunk is lehet a Power üzemmódhoz képest.

Nemcsak télen, nyáron is oda kell figyelni az energiafelhasználásra, ha nem akarja az ember, hogy idő előtt elfogyjon a hatótáv. A gyártó szerencsére a Power kivételével mindegyiknél kínál rekuperációt. Ennek mértékét egyébként a műszerfalon, a fordulatszámmérő helyén beépített mechanikus műszeren követhetjük nyomon. Ha levesszük a lábunkat a menetpedálról, akkor normálban egyharmaddal, eco üzemmódban pedig kétharmaddal töltődik az akksi a fékezési energia visszanyeréssel.Bármelyik üzemmódban is van a furgon, sűrűbb forgalomban érdemes aktiválni az automataváltó alatt a B, vagyis a Brake funkciót, ami intenzívebb rekuperációt tesz levetővé. Ezzel gyakorlatilag egypedálosan vezethető az e-Expert.

Vezetés

Az e-Experttel egyáltalán nem bonyolult elindulni. Csak be kell huppani a vezetőülésbe, be kell tenni az automataváltót kívánt fokozatba ( D, vagy R), ki kell engedni a kéziféket az erre szolgáló kapcsolóval és már lehet is menni. A parkolóhelyekről való kiállást nagyban megkönnyíti a parkolóradar, amely pontos visszajelzést ad a jármű környezetében lévő akadályokról. Bár a tesztjárművünkben nem volt tolatókamera (ez opcionálisan válaszható), nem is éreztem a hiányát, mert a két oldalsó visszapillantó tükörrel, illetve a parkolóradarral könnyedén elboldogultam. Ennek ellenére, mivel a furgont ablak nélküli válaszfallal és hátsó ajtókkal szerelték fel, azt gondolom, hogy biztonságosabb lehet, ha valamilyen módon látja a sofőr furgon háta mögött lévő környezetet. Egy ilyen járművel ugyanis meglehetősen sokszor és sokféle helyen parkol le egy nap a gépjárművezetője.

Könnyen irányítható jószág a Peugeot e-Expert, fordulóköre mindössze 11,3 méter. Ami rossz benne, hogy kis sebességnél túlságosan nagy ellenállás van a kormányon, emiatt fárasztó lehet tekergetni városi terítőjáratban. Az sem javít a helyzeten a kormányának kemény a borítása, amit a vezető tenyere nem igazán fog szeretni. Fürgeségére viszont nem lehet panasz, mivel álló helyzetből 12,1 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/órás sebességre. Sőt, igazából autópályán is lehet vele repeszteni 120-130 km/órás sebesség mellett. Ekkora tempónál viszont nagyjából 50 kWh/100 km-es fogyasztási értéket mutat a fedélzeti komputer kijelzője, ami azt jelenti, hogy a nagyobb akkumulátorral szerelt változattal sem tudnánk 150 kilométernél többet megtenni autópályán.

Városban már jobb a helyzet, itt érvényesülhet a rekuperáció, de 50 km/órával közlekedve 25-29 kWh-ot fogyaszt 100 kilométerre vetítve. Étvágya tehát átlagosnak mondható, mivel az egyhetes teszt alatt 32,5 kWh/100 km-es vegyes fogyasztási érték jött ki. Ami azt is jelenti, hogy a WLTP szabványban jelzett 230 helyett, 153 kilométert lehet egy töltéssel megtenni, állandó fűtés/klíma használat mellett.

Amennyire nem jó vele kis sebességnél manőverezni, annyira élvezetes vezetni. Az e-Expert stabil és kiegyensúlyozott, rugózása nem túl feszes, éppen megfelelő a hazai utakra. Fülkéje kimagaslóan jó hangszigeteléssel rendelkezik. Erre akkor jöttem rá, amikor visszahallgattam egy-két, a telefon hangrögzítőjére felmondott gondolatot a jármű viselkedéséről. A felvételen a gázadásoknál hallható lágy villanyos hangot leszámítva békés csend hallható, tehát a budapesti közlekedés zaja alig hallatszott be a járműbe. Bár a tesztjárművünkben kevés opcionális vezetéstámogató rendszer volt, de sávelhagyásra figyelmeztetővel, head-up display-jel, illetve éberségfigyelő asszisztenssel is megrendelhető.

Költségek

Egy mozgalmas nap után a gépjárművezetőnek többféle töltési lehetősége is van. Az otthoni hálózatra csatlakoztatható töltővel 10-12 órát, a 11 kW-os töltőoszlopra csatlakoztatható töltővel pedig 5 órát vesz igénye a töltés az 50 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt változat esetén. Ha ezt forintosítjuk, akkor azt jelenti, hogy otthoni hálózaton éjszaka 1550-2200 forintból tölthető fel az akkumulátor-csomagja (Völgyidőszak – 31 forint/kWh). A töltőoszlopos nyilván drágább, de úgy is 5000 forintot kell fizetni hozzávetőlegesen egy töltésért (100 Ft/kWh). Ez így azért önmagában nem annyira rossz, főleg, ha azt vesszük, hogy a Peugeot szerint a kishaszonjárművek 80 százaléka kevesebbet fut naponta 200 kilométernél.

Üzemeltetési költségeit szintén lejjebb viszi, hogy az e-Expert zöld rendszámot kaphat, vagyis a közterületeken döntően ingyen lehet vele parkolni, emellett nem kell rá regisztrációs adót, cégautóadót, vagy gépjárműadót fizetni. Az akkumulátorokra pedig a gyártó 8 évnyi, vagy 160 ezer kilométerre vonatkozó garanciát kínál.

Az árlista szerint nettó 11 920 000 forintot kell érte letenni az asztalra egy Peugeot e-Expertért. Erre az összegre érdemes azért rátenni a tolatókamera és a holttérfigyelő rendszer kombinációját, ami hozzávetőlegesen félmillió forinttal drágíthatja meg az e-Expertet.

A Peugeot e-Expert és vetélytársai – Listaár, forint Opel Vivaro-e (100 kW – 50 kWh – 220 km) 12 300 000 Citroën ë-Jumpy (100 kW – 50 kWh – 220 km) 11 920 000 Mercedes-Benz eVito (85 kW – 60 kWh – 310 km) 14 871 500

Nissan e-NV200 (80 kW – 40 kWh – 300 km) 12 190 000

Értékelés

Dacára a kemény fogású kormánynak és a kissé kemény ülésnek a Peugeot e-Expert egy gazdaságosan üzemeltethető jármű, ami racionális választás lehet azok számára, akik olyan elektromos furgonokban látják a jövőt, amelyekben csak a legszükségesebb vezetéstámogató rendszerek vannak beépítve. Az e-Expert könnyen kezelhető, praktikus kishaszonjármű, remek igáslónak bizonyulhat a mindennapokban. Sőt, azoknak is ideális lehet, akik nem akarnak többé rettegni attól, hogy éppen mennyibe fog kerülni a gázolaj. Elterjedését azonban hátráltathatja, hogy még mindig közel nettó hárommillió forinttal drágább, mint egy belépő szintű dízeles változat.

Mellette – Ellene Jól hangszigetelt fülke

Praktikusan variálható raktér

“Mobil irodaként” is használható

Három fő is elfér a kabinjában

Olcsón tankolható Túlságosan kemény kormány

Kis sebességnél nagy ellenállása van a kormánynak

Hátsó ablak/tolatókamera hiánya

Kényelmetlen ülések

