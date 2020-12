A Citroën ë-Jumpy kapta a 2021-es Nemzetközi Év Furgonja Díjat ( “International Van of The Year”), amelyet egy 24 újságíróból álló nemzetközi zsűri ítélt oda a modellnek, amely a Toyota Proace Verso Electric-kl, az Opel e-Vivaroval, valamint a Peugeot e-Experttel épül közös alapokra. Érdekesség, hogy a testvérmodellek elektromos változatait is egytől-egyig idén mutatták be, mégis az ë-Jumpy-ra esett a zsűri választása. A villanyosítást a kvartettből egyébként az Opel kezdte az eVivaróval, utolsóként pedig a Toyota mutatta be az elektromos változatot.

A IVOTY-zsűrijét az ë-Jumpy modern stílusa, kimagasló fedélzeti kényelme, dinamikus vezetési tulajdonságai és az elektromos hajtáslánc mellett elérhető nagy teherbírása győzte meg. “A Jumpy elektromos változata a vállalkozók számára konkrét megoldásokat nyújt a mobilitás új kihívásaira városi és vidéki környezetben egyaránt. A rendelkezésre álló hatótávnak köszönhetően hosszabb távon is kényelmesen utazhatnak, és továbbra is élvezhetik a hagyományos változat minden előnyös tulajdonságát” – jegyezte meg a díjjal kapcsolatban Vincent Cobée, a Citroën vezérigazgatója.

A csak zárt áruszállítós kivitelben készülő modellt a jövendőbeli megrendelők háromféle – 4,6 m (XS), 4,95 m (M) és 5,30 m (XL) – hosszúságban választhatják. A dízeles változathoz képest az üzemeltetőknek nem kell kompromisszumot hozniuk sem a legnagyobb raktérfogat, sem pedig a legnagyobb terhelhetőség kapcsán, mivel ezen a téren teljesen azonos értékekkel bír ( max. 6,6 köbméter és 1275 kg). Az igényektől függően kétféle – 50 kWh és 75 kWh összteljesítményű – akkumulátorral gördülhet le a gyártósorról. Így egy feltöltéssel maximum 230, vagy 330 kilométert tud megtenni. Az XS változatnál ugyanakkor nem lesz elérhető a nagyobb kapacitású energiatároló csomag.

Az ë-Jumpy töltése történhet 8, vagy 16 Amperes hagyományos háztartási csatlakozóról, vagy 32 Amperes Wallbox töltőegységről, valamint gyorstöltőről. A leggyorsabban értelemszerűen a villámtöltővel nyerhető vissza a hatótáv, ugyanis a művelet 30 percet vesz igénybe. A sofőr az e-hajtáslánc működésével kapcsolatos információkat, így az energiaáramlási diagramokat, fogyasztási statisztikákat, vagy a töltéssel kapcsolatos adatokat a műszerfal 7 colos színes képernyőjén ellenőrizheti.

