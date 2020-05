A bal első sárvédőn elhelyezett töltőnyílásról, az egyedi hűtőmaszkról, a színváltó oroszlán-emblémáról, valamint a faron elhelyezett feliratról problémamentesen azonosítható a Peugeot e-Expert,a PSA csoport tavaly ősszel beharangozott, most pedig be is mutatott villamos áruszállítója.

Az utastérben egyedi műszerfal és elektronikus irányváltó jelzi az eltérést. A műszeregységben külön kijelző tájékoztat a hajtáslánc és a klímaberendezés pillanatnyi energiafogyasztásáról, az energiaáramlásról, valamint az akkumulátor töltöttségéről. További információk hívhatók le a multimédiás képernyőn; ugyanitt programozható a töltő időzítése.