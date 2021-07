Röviden – Opel Vivaro-e Mi ez? Az Opel első elektromos furgonja, amely több ismert típussal, így a Peugeot, Citroen és Toyota modellekkel osztozik közös alapokon. Mit tud? Egy feltöltéssel 330 kilométert lehet vele elmenni. Mibe kerül? Egy ugyanilyen méretű, dízelmotoros Vivaro 7 410 079 forintba kerül, áfa nélkül. A tesztünkben szereplő Vivaro-e furgonért pedig nettó 11 050 000 forintot kérnek el. Ez teljesen versenyképes ár az elektromos furgonok között. Kinek jó? Mindenkinek, aki elektromos furgonok vásárlásán töri a fejét, ekkora hatótávval már teljes mértékben reális alternatíva lehet egy ilyen furgon egy dízel kiváltására.

Már két éve annak, hogy az Opel bemutatta a PSA-konszernnel (illetve most már Stellantis) közös alapokra épülő furgon, a Vivaro legújabb generációs változatát. A németek már akkor tervbe vették egy elektromos változat bevezetését, amit egy évvel később be is mutattak a Vivaro-e személyében. Az akkumulátortechnológiás variáns júniustól már nálunk is megvásárolható, így kapva az alkalmon kipróbáltunk egyet. Nos ez több meglepetést is okozott, hamarosan el is mondjuk, miért.

Külső

A Vivaro-e furgon háromféle – 4,6 m, 4,95 m és 5,3 m – hosszúságban készül, hozzánk a legnagyobb, vagyis az L méretű kiadás jutott el, amely 1,94 méteres magasságban kapható. Ami elsőre szemet szúrhat rajta az az, hogy nincs benne semmi különös. A szó legnemesebb értelmében. Az elektromos személyautóknál általában a dizájnban is hoznak valami egyedit a gyártók, hogy látszódjon, ha egy modell már csak elektronokat kajál. Az Opel Vivaro-e zöld rendszámos kiadása szimpla fehér fényezésben és színezetlen lökhárítókkal érkezett hozzánk. Ez inkább pozitívum, mint negatívum, mert a magyar piacon pontosan ez az a fajta külső megjelenés, ami leginkább életképes. Oldalán ott van a műanyag védő csík is, így aztán nem érheti panasz, teljesen fel van készítve a nagyvárosi áruszállításra.

Korszerű, tetszetős megjelenés.

A hasonlóság a Peugeot e-Experttel, Citroën ë-Jumpyval, vagy éppen a Toyota Proace Electriccel nem a véletlen műve. Az Opel Vivaro-e ugyanott készül, ahol az imént felsorolt három modellt is gyártják, sőt, még az elektromos hajtáslánc is ugyanaz. Ami kifejezetten “opelessé” teszi, az a hűtőmaszkon lévő Opel logó. Érdekesség ugyanakkor, hogy nem csak zárt furgonos kivitelben, hanem legénységi fülkés, fülke-alvázas és személyszállító kivitelben is meg lehet vásárolni. Sőt, utóbbiból többféle variáns létezik, ha valaki szeretné, akkor ötszemélyes “kombi” változatban is hazaviheti, amelyben a második üléssor mögött még akad hely egy nagyobb csomagtérnek. Ez a végtelen variációkat magában rejlő lehetőség annak köszönhető, hogy a lítiumion-akksik a padló alatt kaptak helyet, a villanymotor és minden egyéb más komponens pedig az orrában.

Belső

A dízelből elektromos Vivaro-e furgonba átülőket semmilyen meglepetés nem érheti. Itt is a korábbi PSA (Peugeot-Citroen) konszerntől származó kapcsolókkal, részletekkel találkozunk, a kormány persze elárulja, hogy Opelben ülünk. A vezetőfülke ugyanazokat a tulajdonságokat tudja, amelyek között ott van a jól áttekinthető műszerfal, a tágas lábtér, valamint a nagy ajtózsebekkel ellátott és szélesre nyitható ajtók. A Vivaro-e-ben jó létezni, érezhetően olyan emberek számára tervezték ezt a furgont, akik a hivatásuk miatt naponta több órát is eltölthetnek egy ilyen jármű fedélzetén. Mivel tesztautónk a legmagasabb, “Innovation” felszereltséggel rendelkezett, így még kicsit komfortosabb is volt az alapváltozatnál.

A Vivaro-e ülései kellemes tapintású szövetkárpittal és műbőrrel vannak bevonva, nem utolsósorban pedig hosszabb távon is kényelmesek. A klíma ugyanolyan hatékony, mint a dízel változatban, mivel a műszer a 30 fokos nyári kánikulában is ugyanolyan gyorsan le tudta hűteni a vezetőfülkét. A kézifék teljesen elektronikus és automatikus, ami sokkal könnyebbé teszi a napi használatot abban az esetben, ha valakinek egy nap meglehetősen sokszor kell ki-beszállnia a furgonból. Mind a fedélzeti komputer, mind pedig a multimédia rendszer, illetve az abban elérhető navigáció is magyar nyelvű.

Ami egyedül zavaró, hogy annak ellenére van benne középső visszapillantó tükör, hogy a vezetőfülke ablak nélküli válaszfalat kapott. Arról nem is beszélve, hogy a hátsó ajtókon sincs ablak, így ez az alkatrész valójában teljesen felesleges porfogó, amit be sem kellett volna rakni a gyárban. Tolatáshoz szerencsére ott van a multimédia és infotainment rendszer kijelzőjén megjelenő színes kamerakép, ami tökéletesen mutatja a jármű környezetét nemcsak jó, hanem rossz látási viszonyok esetén is. A sofőr munkáját emellett olyan fejlesztések segítik, mint a head-up display, sávtartó asszisztens, sebességtartó automatika, holttérfigyelő rendszer, illetve ütközésre figyelmeztető rendszer.

A raktérhez mindkét oldalról könnyen hozzá lehet férni és akár három raklap is befér. 6,6 köbméteres raktér áll rendelkezésre a különféle cuccoknak. A saját holmikat pedig egyszerűen el lehet rejteni az utasülés előtt lévő kétrészes kesztyűtartóban, amely felső, illetve alsó nyitható tárolórekesszel is rendelkezik.

Technika

A modell eredetileg ötféle dízelmotorral kezdte pályafutását, ezek között van két darab, 1,5 literes 102, illetve 120 lóerós variáns. A 2.0 literes blokkok között pedig 122, 150 és 177 lóerős teljesítményű változatok állnak rendelkezésre. Ezt a kínálatot egészíti ki most a tisztán elektromos változat, amelyből egyelőre csak egyféle teljesítményű variáns kapható. A Vivaro-e hajtásáról 136 lóerős (100 kW) elektromotor gondoskodik, amely 260 newtonméteres maximális forgatónyomaték leadására képes. Végsebessége elektronikusan korlátozott, de azért autópályára is ki lehet vele menni, hiszen 130 km/órás maximális sebességgel tud haladni. A Vivaro-e kétféle kapacitású akksival készül, a kisebb 55 kWh-ossal egy feltöltéssel 230 kilométert tud megtenni, míg a nagyobb 75 kWh-ossal 330 kilométert is lehet vele menni egy szuszra a WLTP-mérés szerint.

Ez azt jelenti, hogy a kategória legjobbjának számít az ekkora méretű zárt furgonok terén, a Mercedes-Benz eVitóval ugyanis 130-150 km-t, a Nissan e-NV200-zal pedig 200 km tehető meg egy feltöltéssel. A legnagyobb mobilitási szabadságot tehát a Vivaro-e nyújtja, mert nem kell nap közben azon aggódni, hogy esetleg egy-két váratlan fuvar miatt kifutunk a hatótávból.

Ha mégis adódnának váratlan helyzetek, akkor 100 kW-os gyorstöltővel 45 perc alatt 80 százalékosra tölthető az akksija. Alapesetben egy 11 kW-os egyfázisú, valamint egy 7,4 kW-os fedélzeti töltő is rendelkezésre áll a Vivaro-e-hez. Apropó töltés: bár a legideálisabb az lenne, ha éjszaka tennénk rá a töltőoszlopra, én ezt egy délután folyamán tudtam megoldani, amikor már annyira lemerítettem az akksit, hogy csak 25-35 km-es hatótáv állt rendelkezésre.

A Mobiliti Type 2-es csatlakozókra kialakított töltőoszlopán 7 óra 25 percen keresztül töltöttem a jármű akkumulátorait és ez idő alatt 50,51 kWh áramot használtam fel. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy bruttó 5051 forintot fizettem ezért a műveletért, mert a Mobiliti – a teszt idején érvényben lévő – díjazás szerint 1 kWh-ért 100 forintot kellett fizetni. Körülbelül ekkora hatótávért egy dízel furgonnál kétszer, vagy háromszor ennyit kellett volna fizetnem. A Vivaro-e tehát három mozijegy árából simán “megtankolható”. Ráadásul ha a fenti árammennyiséget otthoni 230 V-os konnektorból, 45 Ft/kW áramárral számolva szereztem volna be, akkor az csak 2300 forintba került volna. De nyilván nem mindenki szereti hazavinni a munkát, pláne nem a megtankolni való furgont.

Vezetés

A Vivaro-e használatában az egyetlen dolog, ami egy kicsit más a dízeleshez képest, az elindulás. Ezt nem lehet megszokásból csinálni, hanem egy picit át kell állítani az agyunkat a megváltozott kezelésre. A művelet ugyanis úgy néz ki, hogy miután beültünk a furgonba, először is be kell dugni a gyújtáskulcsot, majd rá kell adni a gyújtást, ezt követően pedig még egyet kell fordítani az indítókulcson. Ekkor válik menetkésszé a Vivaro-e és csak ezután szegezhetjük a tekintetünket a váltókar helyén lévő kapcsolókra. Ezen a részen helyet kapott ugyanis egy billenőkapcsoló, aminek szinte lelke van, ugyanis, ha csak flegmán tesszük P-ből D-be, vagy R-be (azaz hátramenetbe), akkor nem reagál semmit. Ha kicsit hosszabban nyomjuk, akkor már érzi, mit akarunk, és beteszi a váltót a megfelelő fokozatba.

Menet közben, vagy akár már elindulás előtt háromféle vezetési mód közül választhat a sofőr. Az Eco üzemmód korlátozott teljesítményt és hőkomfortot jelent, mert ebben a fokozatban a rendszer óvatosan bánik a rendelkezésre álló hatótávval. A normál üzemmód lényegében az átlagos, mindennapi felhasználáshoz szükséges paramétereket foglalja magában és az Ecóhoz képest 8-10 kilométerrel kisebb hatótávot jelent. A Power üzemmód pedig maximális dinamikát, és persze energiafelhasználást takar, és az Ecóhoz képest legalább 16-18 kilométerrel kevesebb hatótávval kell számolnunk, ha ezt a vezetési módot használjuk.

Az elektromos változat megőrizte a dízeles variáns kedvező vezetési és menettulajdonságait. Könnyen és éles szögekben lehet fordulni vele. Már kis sebességnél sincs szükség komoly erőkifejtésre ahhoz, hogy az ember be tudjon vele állni egy parkolóhelyre, aminek azért van jelentősége, mert a nap végére alig fárad el az ember karja. A kormánynak se nem túl kemény, se nem túl puha, inkább olyan kellemes, személyautós fogása van. Nagyon kapaszkodni sem kell benne, mert a dízeleshez hasonlóan a Vivaro-e-nek is nagyon finom, lágy rugózása van, ami remekül semlegesíti a budapesti utak egyenetlenségeit.

Ezzel a furgonnal városban nagyon dinamikusan lehet gyorsulni, könnyen fel lehet venni vele a forgalom ritmusát. Autópályán is legalább 110 kilométer/órával tud haladni vele az ember, anélkül, hogy a hatótáv gyorsan csökkenésnek indulna. Ha jobban vigyázni akarunk a hatótávra, akkor természetesen arra is van mód a B-gomb lenyomásával, növelve lassításkor az energia-visszatáplálást. A B vezetési mód olyan környezetbe való, amikor nagyon erős a forgalom és csak araszolva lehet haladni. Ilyenkor a fék használata nélkül lehet lassítani az autót a nagyobb rekuperációnak köszönhetően.

Hogy mennyit jelent ez a fokozat, azt nagyon jól szemlélteti az alábbi példa. Eco fokozatban, ha elvesszük a lábunkat a menetpedálról, akkor a mutató a műszeregység energiafelhasználásának kijelzőjén a Charge-mező felső kétharmadába ugrik, viszont, ha bekapcsoljuk a B-fokozatot, a Charge-mező alsó egyharmadába ugrik, azaz a legelejére, ami azt jelenti, hogy ilyenkor többet termel vissza a rendszer az akkumulátorba. Dugóban araszolva ebben a funkcióban alig csökken a hatótáv, de a Vivaro-e amúgy sem zabálja a rendelkezésre álló energiát. Power vezetési módban egy-egy hosszabb ideig tartó gyorsításnál is csak 3-4 kilométert csökkent a hatótáv. Sűrű forgalomban, lassú haladásnál pedig hosszú kilométereken át egyáltalán nem csökken a hatótáv, ugyanis folyamatosan visszatermeli.

Költségek

Ha van elektromos furgon, ami tényleg életképesnek látszik a piacon, akkor az az Opel Vivaro-e. A 330 km-es hatótávjával, kicsi étvágyával és gazdag felszereltségével a közepes méretű furgonok szegmensével igazi bajnok lehet hosszú távon. Nettó 11 050 000 forintos árával teljes mértékben versenyképes lehet a konkurensekkel, még akkor is, ha a dízeleshez képest egyelőre relatíve drágább. Az akkumulátorra 8 év, vagy 160 ezer kilométeres garanciát kínálnak. A teljes birtoklási költség tekintetében ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a jövendőbeli Vivaro-e-tulajdonosoknak a zöld rendszám miatt nem kell gépjárműadót, regisztrációs adót, illetve cégautó adót fizetniük. Bizonyos esetekben pedig akár ingyen is parkolhatnak ezzel a furgonnal, ami szintén nem hátrány.

A Vivaro-e átlagos fogyasztása 19 kWh/100 km volt a teszt ideje alatt átlagosan 200-300 kilogrammos terhelés mellett, tehát nem egy nagy étvágyú jószág. Vagyis otthoni árammal számolva (45 Ft/kW), 855 forintból tenne meg száz kilométert, ami kevesebb mint 2 liter hagyományos üzemanyag ára jelenleg.

Opel Vivaro-e és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Mercedes-Benz eVito (116 LE) 13 804 000 Nissan e-NV200 Voltia (109 LE) 13 970 973 CITROËN ë-Jumpy (136 LE, 75 kWh) 12 760 000 Peugeot e-Expert (136,75 kWh, 2021. októberi gyártástól) 12 960 000

Értékelés

A Vivaro-e jelenleg a piacon kapható legmodernebb és legfejlettebb elektromos furgonok közé tartozik, ami 3,1 tonnás össztömeggel rendelkezik, így B-s jogsival is lehet vezetni. A furgon nemcsak városban, hanem agglomerációban is használható, sőt egy hosszabb út is abszolválható vele. Az összeszerelés minőségére nem lehet panasz, menet közben nem zörög és nem csörög, az akkumulátorok miatt pedig tovább javult az amúgy sem rossz stabilitása. Mindent összevetve a Vivaro-e kényelmes és komfortos munkaeszköz, ami ráadásul még csendes is, így sokkal kisebb zajterhelés éri a sofőrt a napi munkája során.

Mellette – Ellene Gazdaságos energiafelhasználás

Kényelmes és komfortos vezetőtér

Csendes, halk működés

Választható vezetési módok

Nagy hatótáv Felesleges középső visszapillantó tükör

Valamelyest drágább a dízeles változatnál

Viszonylag hosszú töltési idő