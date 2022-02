Ez nem más mint az EPS, vagyis az elektromos szervokormány rendszer, amelynek elterjedése az évtized végére valószínűsíthető. Ennek oka egyszerű: az elektromechanikus szervokormányzásra alapvetően a fejlett vezetéstámogató rendszerek (ADAS), a magas szintű automatizált vezetés (HAD) és az elektromos hajtáslánc miatt van szükség. Egyes haszonjárműveknél, így például a Mercedes-Benz sprinternél már most is elérhető az elektromos szervokormány.

„Az elektromos szervokormány két szempontból is alapvetően szükséges technológia: egyrészt automatizált vezetés alapját képezi, másrészt jelentősen csökkenteti az üzemanyag-fogyasztást és a szén-dioxid kibocsátást is. Vagyis az EPS egy fontos eszköz lehet a nagy haszonjárműgyártók számára a 2025-ben hatályba lépő uniós CO2 értétékek teljesítése szempontjából” – hívta fel a figyelmet Dr. Jan Mrosik, a Knorr-Bremse AG vezérigazgatója.

Önvezető kamionok Európában egyelőre nincsenek még forgalomban, de az MAN és a Scania előrehaladott kísérleteket folytat ezzel kapcsolatban. Az MAN autonóm irányítású TGX típusú kamionját közel két éven keresztül egy németországi konténer terminálban üzemeltették és az ott összegyűjtött tapasztalatok meglehetősen kedvezőek voltak. Ennek köszönhetően hamarosan több önvezető MAN kamion is megjelenthet Ulmban, legkésőbb 2023-ig.

Az elektromos szervokormány rendszerek fejlesztése terén jelenleg az iparág vezető nagyvállalatai (mint például a Bosch, ZF, Knorr-Bremse) fej-fej mellett haladnak. Közülük a Knorr-Bremse nemrég egy fontos sikert könyvelhetett el nemrég, 2025-től ugyanis az ő általuk fejlesztett EPS-sel fogja ellátni a saját gyártmányait egy nagy európai haszonjármű gyártó. Mivel a Knorr Bremsének hazai kutatás&fejlesztő központja is van, így az EPS fejlesztésében magyar szakemberek és mérnökök is részt vesznek. Vagyis a jövő elektromos és önvezető teherautóinak fontos komponenseinek fejlesztéséből Magyarország is kiveheti a részét.