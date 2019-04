A magas felszereltség leginkább a fülkén, azon belül is a műszerfalon érhető tetten, amely négy választható kialakítás közül a harmadik legfejlettebbet kapta meg, ami annyit jelent, hogy a multimédiás rendszer, az MBUX a kisebb, hétcolos kijelzővel került beépítésre a középső konzolba. Bár utastér címen esetünkben most csak háromülésnyi helyről van szó, meglepően tágas láb- és fejtér áll rendelkezésre a 314 CDI-ben. Amikor első alkalommal helyet foglaltam a kihúzható combtámasszal és karfával ellátott komfort vezetőülésen, reflexből keresni kezdtem azt a gombot, amivel előrébb húzható az ülés. Persze ilyen nincs, de a jót gyorsan megszokja az ember.

A műszerfal és a vezetőtér sokkal inkább midibuszos, mint furgonos, a magas, ívelt műszerfal, az MBUX-konzol és a megnövelt számú pohártartók jelzik, hogy a Merci elengedte az iparágban sulykolt „mobil iroda” koncepciót. Minek is erőltetni, amikor lassan minden, még a menetlevél is digitális lesz? Pakolható terület azért így is akad, a műszerfal tetején három kisebb rekeszt is elrejtettek, amelyből egy visszacsukható fedéllel rendelkezik. A szélvédő feletti részen egy zárható rekesz, valamint egy polc is helyet kapott, de az ajtókat is mély oldalzsebekkel látták el, így a személyes holmik szelektálva, a szemnek kellemes módon tüntethetők el az utastérben.

A fülkében használt anyagok prémium hatásúak, az üléseket a nagyobb igénybevétel miatt strapabíró, szennyeződésálló Maturin szövettel látták el. A plafon borítására használt enyhén bolyhos, szürkés szövet viszont inkább a 90-es évek furgonjaira emlékeztet. A fronthajtás miatt 8 centiméterrel alacsonyabb lett a Sprinter rakterének padlómagassága, ami a hátsó fellépővel és az oldalfalig nyitható hátsó ajtókkal együtt könnyebbé teszi a rakodást. A LED-es fénycsíkok a raktérben éjszakai sötétségben is kellő fényt biztosítanak a megfelelő munkavégzéshez, a csúszásmentes burkolattal ellátott padlón a rögzítő pontok segítségével rögzíthetők a nagyobb rakományok.