Az Ikarus buszok élettartama örök élet plusz egy év. Éppen ezért nem csoda, hogy legtöbbjük megéli a matuzsálemi kort is. Igaz, több évtizedes működésük alatt gyakran eshetnek át kisebb-nagyobb átalakításokon, feltéve ha a tulajdonosuk úgy akarja. Alábbi összeállításunkban három érdekes Ikarust mutatunk be, amelyek az elmúlt időszakban kerültek eladósorba keleti szomszédunkban, Ukrajnában.

Lada-Ikarus

Azt nem tudni, hogy ki, vagy milyen felindulásból döntött úgy, hogy keresztezi az Ikarust a Ladával, de ez a 250.59-es modell meglehetősen radikális faceliftet kapott. Az eredeti lámpákat és a hűtőmaszkot ugyanis száműzték a busz elejéről, helyére pedig a “kocka” Lada, vagyis a VAZ–2105 fényszóróit és hűtőrácsát építették be. A munka annál jóval precízebbnek tűnik annál, mintha valaki bevodkázva esett volna neki szegénynek, így végső soron nem is lett annyira rossz. Persze, mindez megítélés kérdése, van akiben megrökönyödést kelt, de olyan is van, akinek tetszik, hogy így dobták fel az Ikarust.

A hátulját viszont kissé összecsapták, mert az eredeti hátsó ablakot egyszerűen lelemezelték, a korábbi lámpák helyére pedig Merci lámpatesteket építettek be. A tulajdonos mentségére legyen mondva, hogy az utastér eredeti maradt, még tetszetős “ikarusos” fejtámlahuzatok is vannak az utastérben. A buszt 4200 dollárért, vagyis átszámítva 1,33 millió forintért bárki hazaviheti ezt a garantáltan unikális megjelenésű példányt. Nem ez az első olyan Ikarus, amit a Togliatti-gyár által gyártott autók lámpáival szereltek. Két éve már írtunk egyről, amit szintén átalakítottak utólag. Az ráadásul a Lada-gyár Ikarus busza volt, oldalán hatalmas Lada-logókkal díszítve.

Három átalakított Ikarus a szomszédból, amit látni kell 1 /8 lada_ikarus_2022 Kicsit szögletes lett, de karakteres. 2 /8 lada_ikarus2022 Igazi Ikarus szentély lett az Ikarus 250-es. 3 /8 partibusz_02 Feltűnő jelenség ez az parti Ikarus. 4 /8 partibusz_03 Remélhetőleg megmenekül a roncsteleptől. 6 /8 ikarus_260_01 Eredetileg Ikarus 260-asnak készült, aztán egészen unikális jármű lett belőle. 7 /8 volvo_260_02 Az Ikarus 260 lakóbusz utastere. 8 /8 ik260_bel Retró luxus az Ikarus 260-as fedélzetén.

Parti-Ikarus

Az ukrán nyilvántartás szerint 1990-ben gördült le a gyártósorról ez az Ikarus 256-os, amely a maga 32 évével még viszonylag fiatal darabnak számít. A jármű valamikor egy teljesen átlagos utasszállító autóbusz volt, aztán egyszer csak átalakították partibusszá. Van benne DJ-pult, táncparkett rúddal, illetve néhány hosszúkás üléspadot is beépítettek, hogy legyen hol szürcsölni a vodka-narancsot. A busz ablakait lefóliázták, az utastérben pedig dekorfüggönyökkel és LED-világítással varázsolták még egyedibbé a hangulatot.

Erre a buszra ugyan láthatólag kevesebb gondot fordítottak, mint a méltán híres 280.10-es csuklós partibuszra, de ettől függetlenül új tulajdonosa kifejezetten jó állapotú, egyedi rendeltetésű autóbuszra tenne szert vele. A dolog szépséghibája, hogy 18 ezer dollárt, vagyis átszámítva 5,7 millió forintnak megfelelő összeget kérnek érte. 256-ost viszont ennél olcsóbban is lehet még kapni idehaza.

Csomagteres Ikarus 260

A következő Ikarus 260-as ugyancsak megjárta a műhelyek poklát. Láthatóan nem a legügyesebb fényező dolgozott rajta, utasterében pedig már nem sok eredeti elem van. Ez az autóbusz 1988-ban gördült le a gyártósorról és annak rendje és módja szerint 260-asként kapott forgalmit. Az azóta eltelt évek alatt azonban szó szerint áttranszformálódott valami mássá. A 260-ast eredetileg városi utasszállításra tervezték, amelynek általában két- vagy háromajtaja volt. Most sokkal inkább emlékeztet kívülről egy lakóbuszra, mintsem egy személyszállítóra.

A vezetőfülke mögött egy társalkodó rész, a busz középső traktusában pedig egy emeletes ágy is helyet kapott, hűtővel és fagyasztóval társítva. Az autóbusz hátsó részéből – nagyjából a második kerékdobtól kezdődően – rakteret alakítottak ki, amelyhez könnyedén hozzá lehet férni a kétszárnyú hátsó ajtón keresztül. Természetesen utóbbi sem volt így soha a 260-asoknál. Az autóbusz emellett igencsak kicsinosítgatták. Az eredeti lökhárító helyére egy 256-osról, vagy 250-esről származó műanyag lökhárítót szereltek, hűtőmaszkját pedig egy feltehetően Volvo-alvázas Ikarusról kölcsönözték. A járművet 4600 dollárért kínálják, a vele kapcsolatos hirdetés ezen a linken nézhető meg.