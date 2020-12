Ikarusok megmentése nemcsak hazánkban, hanem Oroszországban is fontos célkitűzés a közlekedés rajongók számára. Így történhetett meg, hogy az orosz Yandex.ru nagyobb cikkben hívta fel a figyelmet egy Ikarusra, amelynek meglehetősen különleges sorsot szánt az ég. Az 1989-es Ikarus 256.67 típusú autóbuszt eredetileg az Avito nevű adás-vételi weboldalra töltötték fel és tulajdonosa mindössze 125 ezer rubelt, vagyis átszámítva körülbelül 500 ezer forintnak megfelelő összeget kért érte.

A hirdetésben – amit azóta már töröltek – az állt, hogy “a busz működőképes, motorja félfordulattal indul“. És még azt is hozzátették, hogy az autóbuszt AvtoVAZ sorozatgyártásban készülő járműveinek tesztelésért felelős csapata használta. Ami ennél is érdekesebb, hogy a hirdető szerint a busz a gyári Lada-versenycsapatot is szolgálta egy időben. Ezt a Yandex.ru hírportál sem tartja elképzelhetetlennek, de sokkal valószínűbb, hogy az autóbusz egyfajta “bázisként” szolgált az egykori Volgai Autógyár tesztpilótái és mérnökei számára. Rendszámán lévő régiókód alapján elmondható, hogy az autóbuszt valóban a Szamarai-területen regisztrálták, ahol megtalálható többek között AvtoVAZ-gyárnak otthont adó Togliatti városa is.

A Lada-gyár Ikarusát mechanikus váltóval szerelték.

Erre enged következtetni, hogy a korabeli képek tanulsága szerint az autóbusz utastere egyedi elrendezéssel készült. Az első traktusban “társalgó” részeket alakítottak ki egymással szembefordított ülésekkel, illetve asztalokkal. A busz közepén pedig az üléseket mindkét oldalt a közlekedőfolyosó felé fordították, létrehozva ezzel egy nagyobb, tárgyalós részt. A hátsó traktusban pedig szekrényeket, tárolórekeszeket építettek be.