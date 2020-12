December elején került fel az ukrán online autós hirdetési portálra, az Auto.riára egy Ikarus 280.10-es autóbusz, ami messze más rendeltetést kapott, mint amire eredetileg tervezték. Az 1988-ban gyártott, kétajtós autóbusz csak nyomokban emlékeztet arra, hogy valamikor A-pontból B-pontba utazni vágyó utasokat szállítottak vele. A jármű belsejét teljesen átalakították, így a harmonika ajtajai mögül egy, a Covid-19 előtti világ éjszakai életének díszletei tárulnak elénk.

Hogy pontosan milyen jellegű bulik zajlottak itt, azt inkább az olvasók fantáziájára hagyom, de annyi bizonyos, hogy az első traktusban, a vezetőfülke mögött egy DJ-pult kapott helyet, vele szemben pedig mindkét oldalt 1-1 hosszú üléspadot szereltek be, amelyek lila műbőrborítást kaptak. A “tánctér” fölött meghagyták a gyári kapaszkodókat, így még azok is meg tudtak állni a lábukon a buliban, akiknek ez az idő előrehaladtával már kihívást jelentett. A B-tengely fölött lévő kerékdobokon pedig catering-pultokat alakítottak ki.

Hangulatos partifények.

A gyári állapotra leinkább a csuklónál lévő rész emlékeztet, ott ugyanis megőrizték az eredeti vaskereteket, valamint a két függőleges kapaszkodót is, amelyek valószínűleg más funkcióval is bírtak. (Elég csak felidézni a régi tököli buszfesztiválokat). A 280-as hátuljában pedig egy “lounge” található, ahol az oldal üvegeket és a hátfalat is lila, illetve piros színű, párnázott panelekkel borították, kialakítva ezáltal egy hő- és hangszigetelt részt az autóbuszon. A megfelelő diszkréció érdekében egyébként az oldalablakoknál elhúzható, ezüst színű függönyök állnak rendelkezésre.