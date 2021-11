Mintegy 30 millió eurós értékben 300 nyerges vontatót és 50 darab disztribúciós célokat szolgáló teherautót vásárol a Waberer’s csoport a Renault Trucks hazai képviseletétől – jelentették be a cég képviselői a francia teherautógyártó biatorbágyi telephelyén. Az újonnan vásárolt flotta jó része a tavasszal bemutatott, távolsági fuvarozásra szánt T Evo modellekből áll, kisebb része pedig a városi áruterítésre szánt D-Wide teherautókból. (A megújult T-modell hazai tesztpéldányáról elsőként közölhettünk exkluzív fotókat.) A Waberer’s International kötelékeiben forgalomba álló nyergesek mindegyike nagyfülkével (T High), míg a WSZL-hez érkező példányok normál kabinokkal fognak rendelkezni.

“Ezzel a beszerzéssel a Waberer’s Csoport lett a legnagyobb hazai megrendelőnk. Az új flotta első példányainak átadása már megkezdődött és három hónapon belül várhatóan a kontingens túlnyomó része, mintegy 250 darab már forgalomba is állhat” – árulta el Tringer Zoltán, a Renault Trucks Keleti Régiójának ügyvezetője. Hozzátette: a ráncfelvarráson átesett Renault T-modellek szeptembere óta vannak gyártásban. Az első visszajelzések kedvezőek az új modellekkel kapcsolatban. Véleménye szerint ez annak is köszönhető, hogy a 2013-ban bemutatott T-modellt sofőrvisszajelzések alapján frissítette a francia gyártó.

Ennek köszönhetően olyan megoldásokkal korszerűsítették a fülkét, mint a műszerfalba integrált okostelefontartó, a nagyobb dőlésszögben állítható kormány, a műszerfalból kihúzható pohártartó, valamint a mechanikus, a fülke kapaszkodójához csatlakozó ajtózár, amely meggátolja, hogy a nyerges vontatót a központi zár semlegesítése után feltörjék. Ennek köszönhetően nagyobb biztonságot nyújt a kamionsofőrök számára, mert meggátolja az illetéktelenek bejutását a kabinba.

A Waberer’s Csoport új nyerges vontatóit ezen kívül 40 literes hűtőládával, Dometic gyártmányú inverteres állóklímával, valamint felső ággyal is felszerelik. “Bár kétágyasak lesznek a nyergesek, többségük nem négykezesben fog közlekedni. Mert elenyésző a négykezesben dolgozó kollégák száma. Mindössze néhány olyan házaspárról, illetve kollégáról tudunk, akik együtt dolgoznak. A felső ágy egy praktikus mozdulattal tárolóvá alakítható, ezért is rendeltük ezeket meg az új nyergesek esetében” – emelte ki Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport vezérigazgatója. Az új Renault T-Evo nyerges vontatók hajtásáról D13-as, 480 lóerős, Euro VI-os emissziójú dízelmotorok gondoskodnak, amelyekkel maximum 85 km/órás sebességgel tudnak közlekedni. A sofőrök munkáját olyan vezetéstámogató eszközök segítik, mint az automata vészfékező rendszer, sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens, a távolságtartó tempomat, valamint domborzatfigyelő funkcióval ellátott automataváltó vezérlés.

A Waberer’s Csoport az elmúlt egy évben a Volvotól, a Scaniától, illetve a DAF-tól is vásárolt teherautókat. A holland márkával történő együttműködést ráadásul nem is olyan rég, múlt héten jelentették be. A DAF-okból 570 darabot szerez be a közel jövőben a magyar fuvarozási és logisztikai vállalat. “2017-ben kezdtünk el azon dolgozni, hogy legalább 3-4 féle gyártó terméke jelen legyen a flottánkban. Azért döntöttünk így, mert csak így tartható fenn az optimális diverzitás a Waberer’s teherautóparkjában, illetve így juthatunk hozzá az iparág friss, aktuális újításaihoz fejlesztéseihez, amelyek végső soron a sofőrjeink biztonságát szolgálják” – hangsúlyozta Erdélyi Barna a Waberer’s igazgatósági tagja.

A vállalat nyitott a zöld megoldások iránt, ennek köszönhetően a Waberer’s nél állhatott forgalomba nemrég az ország első Volvo FL elektromos teherautója. Ezzel kapcsolatban Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport vezérigazgatója elárulta, hogy pozitív tapasztalataik vannak a 16,5 tonnás össztömegű teherautóval kapcsolatban, amely a várakozásokon felül teljesít. Egy-két héten belül pedig hazánkba érkezhet tesztelési céllal a Renauld D Wide Z.E. elektromos teherautó is.