A Renault Trucks nemrég teljesen megújította teherautó-kínálatát. A sort a faceliftes T-modell nyitotta meg, aztán később a C, illetve K széria is átesett a ráncfelvarráson. A francia gyártó az idei frissítést egységesen TCK-Evolutionnek nevezi, ami akár egy zenekar neve is lehetne. Hogy mennyire lesz sláger az új széria, az még a jövő zenéje, annyi azonban bizonyos, hogy kifejezetten hasznos fejlesztéseket kaptak a Renault nyerges vontatók. Minderről saját szemünkkel győződhettünk meg, miután exkluzív lehetőséget kaptunk a legújabb T-modell megtekintésére, amely nemrég érkezett hazánkba.

Az új típuscsaládot csak szeptembertől kezdik el gyártani, így az első szériagyártású változatok csak ősszel jelenhetnek meg Európa útjain. A Renault Trucks számára fontosabb piacokra azonban már ennél hamarabb eljuthat egy-egy bemutató példány. Így tűnhetett fel a márka hazai hídfőállásának számító, biatorbágyi központjában egy tűzpiros T-modell. Bár alapvetően nem történt drasztikus változás a formatervet illetően, azért könnyen megkülönböztethető a korábbi T-modellektől. A legfontosabb eltérés a fényszórókban van: az új sportos és extravagáns hatást kelt, köszönhetően a fényszóró közepén kiemelkedő peremnek, ami a két oldalsó légterelőn is folytatódik, így ha valaki csak ezt veszi észre, akkor már biztos lehet abban, hogy a 2021-es T-modellel van dolga.

Némileg változott a hűtőrács is, de ezt már csak akkor lehet igazán észre venni, ha egy régi és egy új T-modell áll egymás mellett. Az igazán lényeges változások a fülkében történtek. Ezek közül is az egyik legfontosabb, hogy a kormány immáron mindenféle szögben állítható. Ehhez csak rá kell lépni a kormányoszlop mellett lévő kis kapcsolóra, majd tetszés szerint fel-, illetve lehajthatjuk a kormánykereket, emellett magunk felé, továbbá a műszerfal felé is mozgathatjuk azt. A jobb kormányállítási lehetőségnek két előnye van: egyrészt könnyebb a kiszállás, mert a kormány teljesen felfelé, a szélvédő irányába tolható el, másrészt pedig menet közben személyautós szögben is beállíthatjuk magunknak a kormánykereket.

A T-modell és a fülkéje már 8 éves, ezért természetesen a kor elvárásainak megfelelő frissítésekről is gondoskodni kellett. Éppen ezért a kormánykeréktől jobbra helyett kapott a műszerfalon egy okostelefon-tartó konzol. Ez nagyon jól jön, ha az ember a saját GPS-ét preferálja, de akkor is hasznos lehet, ha valamilyen fontos alkalmazást kívánunk megjeleníteni az orrunk előtt. Szintén könnyen észrevehető változás még, hogy immáron kulcs nélküli indítást kínál a T-modell, ezért a slusszkulcs helyét nem is kell keresni a kormányoszlopnál. Helyette csak egy stílusos “Start-stop” gomb van. A műszerfal borítása most már karbonszerű elemből készül, de a kapcsolók ugyanúgy áthelyezhetők, ahogy eddig (az esetleges segédhajtás kivételével). Az alsó részen pedig egy kihajtható pohártartó, valamint egy kisebb, kihúzható fakk is helyet kapott. Az elektronikus parkolófék pedig a kormánykeréktől jobbra, a műszerfal tetején került beépítésre. Azaz kartávolságon belül maradt.

Végül, de nem utolsósorban nem szabad elmenni a kényelmesebb pihenést szolgáló fejlesztések mellett sem. Az új T-modell 13%-kal vastagabb Serenity matraccal készül és a gyártó megduplázta a matracban lévő rugók mennyiségét. Ennek eredményeképpen az új matrac sokkal jobban támasztja meg a gerincet, ezáltal komfortosabb pihenést biztosít. A matracra opcionálisan mosható, memóriahabos fedőmatrac is kérhető.

A motorok terén nincs változás, új Renault T, T High, illetve C&K teherautók továbbra is 11, illetve 13 literes motorokkal készülnek. A nagyobb erőforrásoknál ugyanakkor már lehetőség van az olajcsere-intervallum akár 150 ezer kilométerig történő kiterjesztésére is. Az új T-modell nemcsak tetszetősebb, de komfortosabb és praktikusabb is. A faceliftes fejlesztések kétségtelenül előnyére váltak és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sofőrök otthonosabban érezzék magukat a fülkében.