A csapatok átépített versenygépekkel érkeztek Mostba, a nemzetközi szövetség ugyanis szigorított a biztonsági előírásokon. Ennek okait előző cikkünkben részletesen kifejtettük. A versenyzőkre tehát valamennyire új körülmények vártak. Egyedül az esős idő nem volt meglepetés, a cseh futamok idején ugyanis rendre esik, nem egyszer kellett már törölni egy-egy futamot, mert özönvízszerű eső ömlött a kisvárosra.

Szerencsére a technikai frissítés egyáltalán nem volt rossz hatással Kiss Norbert 1150 lóerős versenygépére, így a kétszeres Európa-bajnok a leggyorsabbnak bizonyult az első időmérőn. Ennek köszönhetően a szombati első futamon az első rajthelyről vághatott neki a küzdelmeknek. Kiss Norbi mellől Jochen Hahn, mögüle Sascha Lenz és Antonio Albacete indulhatott. A Révész Racing pilótájának a második körben már közel három másodperc volt az előnye, mögötte azonban hatalmas csata dúlt. Sascha Lenz később feljött a második helyre és a futam végéig Kiss Norbit üldözte, de szerencsére nem sikerült ledolgoznia a hátrányát, így a szombathelyi születésű versenyző sikeresen őrizte meg első helyét Mostban.

A szombati második futamom, a fordított rajtrácsos versenyen a 8. helyről rajtolhatott a magyar pilóta. Bár az első futam alatt még eset, ezúttal már napsütés fogadta a mezőnyt, sok helyen viszont még vizes volt az aszfalt. Norbi az elején remekül kapta el a rajtot és rögtön három versenykamiont is maga mögé utasított. Még Steffi Halm mellett is sikerült elmennie, majd Janiec következett, aki ugyan két körön át tartotta magát, de Kiss Norbi őt is megelőzte. Az utolsó körben aztán sikerült André Kursimot is lehagynia és a kockás zászló a Révész Racing pilótáját intette le először. A verseny után Kiss Norbi azonban 10 másodperces büntetést kapott, mert a felügyelők szabálytalannak látták Kursim előzésénél, így végül harmadik lett a második futamban.

Kiss Norbi vasárnapra is át tudta menteni a jó formáját és bár a harmadik futamon a második helyről indult, már a második körben át tudta venni a vezetést a hatszoros Európa-bajnok Jochen Hahnnal szemben. A magyar pilóta körről-körre növelni tudta előnyét és végül 21 másodperces előnnyel futott be a célba. A második helyért nagy küzdelem folyt Hahn és a hazai pályán versenyző Adam Lacko között. A cseh versenyző végül sikeresen fel tudta magát küzdeni a dobogó második fokára.

A fordított rajtrács miatt az utolsó futamon a nyolcadik helyről indulhatott a magyar versenyző és végül az ötödik helyre sikerült felküzdenie magát, amikor sárga zászlóval leintették a futamot. Kiss Norbi és csapata a Révész Racing sikeres hétvégén van túl és továbbra is a FIA ETRC idei bajnokesélyesének tekinthető.