A magyar versenyző szép emlékeket őrizhet az észak-csehországi Most-ban található pályáról, hiszen tavaly két pole-pozíciót és egy futamgyőzelmet is sikerült elérnie a cseheknél immáron a Révész Racing színeiben. Bízunk benne, hogy a sikerszéria idén is folytatódik, hiszen Kiss Norbi jelenleg 30 ponttal az összesített ranglista harmadik helyén áll Sascha Lenz és Adam Lacko mögött.

Bár a júliusi Nürburgring-i futam elmaradt, a csapat nyáron nem ült a babérjain, hanem fontos technikai fejlesztéseket hajtott végre. A Hungaroringen történt Steffen Faas baleset miatt a FIA úgy döntött, hogy módosítja a versenygépekre vonatkozó műszaki előírásokat. Mint ismeretes a magyar versenyhétvégén a Scania német pilótája áttörte a szalagkorlátot fékhiba miatt.

“Teljesen át kellett építeni a levegő rendszert a fékekhez. Sokat dolgoztunk a megbízhatóság érdekében, hogy ne legyen műszaki problémánk és fokoztuk a pilóta védelmét is. Optimisták vagyunk azzal kapcsolatban, hogy az átalakítások jól sikerültek és bízunk benne, hogy így Kiss Norbert az első helyért csatázhat”- mondta Kozák Attila, a Révész Racing csapatvezetője.

A fékrendszer mellett új emelési pontokat is ki kellett alakítani a gyorsabb mentés érdekében. Sajnos a rapid átalakítás miatt a Révész Racing már nem tudta tesztelni az újításokat a cseh versenyhétvége előtt, de a magyar istálló nagy várakozásokkal tekint a Most-i küzdelmekre. “Norbi is sokat versenyzett már a cseh pályán, de a többiek rendszeresen itt tesztelnek, így ez nekik nagy előnyt jelent. Úgy érzem, lehet meglepetés, mivel a módosítások minden csapatot érintettek. Esős időt jósolnak a hétvégére, ez is nagyban befolyásolhatja a versenyt – tette hozzá Kozák Attila.

A Révész Racing legutóbbi versenynapja bizakodásra ad okot, a Hungaroringen ugyanis remekül sikerült a második nap, Kiss Norbi két futamot is megnyert. A hazai szurkolók élőben a FIA ETRC honlapján követhetik nyomon a kamionversenyt. Az első szombaton 15:15 perckor, a második pedig 17:35-kor rajtol el. A vasárnapi futamok pedig 13:50-kor és 16:40-kor kezdődnek.