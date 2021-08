A Hyundai tovább folytatja világhódító útját nehéz teherbírású, hidrogéncellás teherautójával, az XCienttel. A dél-koreai gyártó környezetbarát áruszállítója egy ideje sikert sikerre halmoz, Svájcban már közel félszáz ilyen üzemel, hamarosan pedig Hollandiában jelenhet meg több mint 30 darab ebből a típusból. A Hyundai ugyanakkor már az észak-amerikai piacon is kopogtat, nemrég lehetőséget kapott arra, hogy beszállítóként részt vegyen két, állami finanszírozású kaliforniai projektben.

Ennek köszönhetően a vállalat első körben két darab Hyundai XCient Fuel Cell teherautót szállíthat le augusztusban Dél-Kaliforniában. A járműveket 12 hónapon keresztül, elsősorban távolsági áruszállításban fogják tesztelni. Az USA-ba szállítandó járművek alapvetően a Svájcban üzemelő XCient Fuel Cell teherautók alapjaira épülnek, de nagyobb hidrogéntartállyal készülnek, ennek köszönhetően akár 800 kilométert is meg lehet velük tenni. A kísérleti projekt keretében a Hyundai együttműködik az Egyesült Államokban piacvezetőnek számító First Element Fuel (FEF) társasággal három új hidrogén-töltőállomás létesítésében is. Nem véletlenül, hiszen ezt diktálja a dél-koreai gyártó saját érdeke is.

A Hyundai ugyanis egy konzorcium tagjaként 22 millió dollárt, vagyis átszámítva 6,5 milliárdos támogatási összeget nyert el California Air Resources Board (CARB), valamint a Kaliforniai Energiaügyi Bizottság (CEC) pályázatán. Ennek keretében 2023-ban további 30 Hyundai XCient Fuel Cell 6×4-es hajtásképletű teherautó érkezhet a “déli partra”, Kaliforniába. A cél ugyanis, hogy tisztábbá tegyék a levegőt ezen a részen, mivel a 3,96 millió lakossal rendelkező Los Angeles és térsége nem éppen a legtisztább levegőjű régiók közé tartozik Kalifornia államban. A másfél év múlva érkező Hyundai Fuel Cell teherautókat a Glovis America fogja üzemeltetni.

Jelenlegi ismereteink szerint ez lehet az eddigi legnagyobb hidrogéncellás teherautó-beszerzés az Egyesült Államokban. Persze több mint valószínű, hogy az USA-ban több projektben is aktívnak tekinthető Toyota sem fogja mindezt szó nélkül hagyni.