Túl van az egymillió kilométeren a Hyundai XCient Fuel Cell első európai járműparkja. A 46 hidrogénüzemű teherautóból álló flotta 11 hónap alatt hozta össze Svájcban ezt a futásteljesítményt és ez idő alatt 631 tonnával csökkentették a közúti árufuvarozás szén-dioxid-lábnyomát. A közel 10 méter hosszú, 2,55 méter széles és 3,7 méter magas távol-keleti beütésű teherautók egyelőre még szokatlan látványnak számítanak az európai utakon. Svájcban azonban már 25 cég használja ezeket disztribúciós, illetve egyéb logisztikai feladatokra.

A Hyundai szerint a visszajelzések kedvezőek a tesztflottát illetően. Az üzemeltetők dicsérik a rövid töltési időket, valamint a relatíve nagy hatótávot, éppen ezért elképzelhetőnek tartják, hogy üzemanyagcellás teherautókra cseréljék le a dízeleket. A dél-koreai gyártónak tehát nemcsak jó ugródeszka lehet Svájc, hanem akár az egyik legfontosabb piacává is válhat Európában.

A Hyundai 2019-ben mutatta be az XCient üzemanyagcellás, nehéz kategóriás teherautót. Idén tavasszal ugyanakkor kisebbfajta faceliftet hajtott rajta végre, amelynek során a jármű sokkal látványosabb hűtőmaszkot kapott. A műszaki adatok azonban változatlanok, a jármű továbbra is 4×2-es és 6×2-es hajtásképlettel készülhet. Disztribúciós teherautóként össztömege eléri a 19 tonnát, de plusz pótkocsi csatlakoztatásával akár 36 tonnás össztömeggel is elboldogul. Hajtásáról 350 kW-os (476 lóerős), 2237 Nm-es villanymotor gondoskodik, amely a fülke mögött elhelyezett 190 kW-os üzemanyagcellából nyeri a működéshez szükséges energiát.

A jármű tartályaiba maximum 32 kilogrammnyi hidrogén tankolható be 350 baros nyomás mellett. A művelet nagyjából 8-20 percet vesz igénybe, ami arra elég, hogy a sofőr tartson egy cigi- vagy kávészünetet. Az üzemanyagcellák, valamint a rekuperációs fékezéssel megtermelt energia tárolására pedig a 73,2 kWh lítiumion-akkumulátor szolgál, amelyet a felépítmény alatt helyeztek el. 19 tonnás össztömegben a Hyundai X-Cient Fuel Cell 400 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, ami elegendő a napi feladatok lebonyolításához disztribúciós alkalmazási terület esetén. A sofőrök munkáját a napi jövés-menésben olyan vezetésbiztonsági rendszerek segítik, mint az ütközésre figyelmeztető rendszer, az adaptív tempomat, valamint a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer.

Év végéig összesen 140 Hyundai XCientet szállítanak Svájcba. A tervek szerint ugyanakkor a hidrogénüzemű teherautók száma az évtized közepére 1600 darabosra duzzadhat.