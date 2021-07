Különleges vendég járt nemrég a zsámbéki Drivingcamp-en egy zöld Mercedes-Benz Econic személyében. Bár maga a modell régóta, 1998 óta készül, idehaza leginkább hulladékgyűjtős felépítménnyel lehet vele találkozni. Az igazán szemfülesek pedig külföldön repülőtéri teherautóként is belefuthatttak, de nem ritka az sem, hogy nyerges vontatóként használják. Regina, aki tavaly engedett be bennünket 550 lóerős mixerkocsijába, éppen egy ilyenről mutatott képet, amikor azon gondolkoztam, mi fán terem az Econic.

A 8×4-es hajtásképletű Mercedes-Benz Econic 3235 L láttán persze felmerül a kérdés, tényleg kellenek-e az alacsony belépésű (LE) fülkék az építkezésekre? Azaz van-e bármilyen létjogosultságuk? A legtöbbször a gyakori ki- és beszállást hozzák fel eladási érvként ezeknél a teherautóknál. “Szó, ami szó tényleg sokszor ki kell szállnunk a fülkéből például amikor beállunk a keverő alá, hogy megtöltsék betonnal, vagy vizet veszünk, hogy kimossuk a mixert. Szerintem egy kanyar alatt minimum ötször ki kell szállnunk a teherautóból és ha naponta van öt kanyar, akkor az már huszonöt kiszállást jelent” – árulta el érdeklődésemre Regina, aki már jó néhány éve egy Volvo FH mixerkocsit hajt. A fiatalok persze bírják ezt, Regina kifejezetten kedveli, ha egy teherautót meg lehet mászni, de az idősebbeknél már előjöhetnek az ízületi problémák a folyamatos ki-beszállás miatt. Sofőrt pedig amúgy sem könnyű találni. Kár lenne éppen emiatt elveszíteni őket.

Tény, ami tény, hogy az Econicból könnyebb a ki- és beszállás, mert csak két lépcsőt kell leküzdeni, a nagy szélvédő és a kétrészes ajtó miatt pedig külsőre olyan, mint egy busz. A vezetési pozíció alacsonyabban van, a nagy üvegfelületeknek köszönhetően, jobban látja az ember a teherautó környezetét és talán kevesebb meglepetés is éri. “Egy építkezésen általában szét vannak pakolva az építőanyagok, ezekre figyelni kell, ahogyan a földből kiálló vasrudakra is. Én mondjuk személy szerint nem tartom cikinek azt, ha tolatás közben megállok, kiszállok és szétnézek, hogy nincs-e mellettem, vagy mögöttem akadály. Aztán visszaszállok és folytatok mindent úgy, hogy már feltérképeztem mindent a mixer körül” – hangsúlyozta a 33 éves hölgy. Hozzátette: ő mindig felveszi a szemkontaktust a magas fülkés teherautóból is, mert számára fontos, hogy a közlekedők tudomást szerezzenek egymásról. Vélhetően pedig Regináról szívesen vesznek tudomást mások is, hiszen nem gyakori, ha egy csinos hölgy foglal helyet a mixerkocsi volánja mögött.

Figyelni másokra

A nagyvárosokban közlekedve, ahol biciklis, robogós, rollereles, autós egyaránt közlekedni akar, olykor-olykor extra figyelmet igényel a mixersofőröktől. Éppen ezért az Econicban számos vezetésbiztonsági rendszer dolgozik. Elsőként ott van a “blind spot camera system”, vagyis a holttérfigyelő kamerarendszer. Ennek lényege, hogy mixer egyes pontjain -szélvédő fölött, visszapillantók alatt, illetve a felépítmény mögött – külső kamerákat helyeztek el. Ezek képét egy színes monitoron láthatja folyamatosan a sofőr munka közben. Egyes helyzetekben, például sávváltásnál automatikusan annak az oldalsó kamerának ugrik be a képe a képernyőre, amelyik oldalon jelezte az irányváltást a jármű vezetője. Tolatásnál pedig értelemszerűen a tolatókamera képe, illetve a két oldalsó kamera élőképe látható a monitoron. Egy, a kormányoszlopon lévő karnak köszönhetően viszont a sofőr saját maga is válthat a nézetek között.

A másik az oldalvédelmi asszisztens ( Sideguard Assist), amely a jármű oldalán lévő szenzorok segítségével azonnal figyelmezteti a sofőrt, ha gyalogos, vagy kerékpáros tűnik fel a teherautó mellett. A gépjárművezető számára ilyenkor automatikusan felvillan egy narancssárga háromszög az A-oszlopon. Ha viszont a teherautó kanyarodni készül, azaz a sofőr kiteszi az irányjelzőt és megkezdi a kormánykerék elfordítását, akkor piros háromszög jelenik meg az A-oszlopon, figyelmeztető hang kíséretében az ütközés elkerülése érdekében. Az oldalvédelmi asszisztens egészen 36 km/órás sebességig működik és a szenzorok már két méterrel a teherautó háta mögött képesek érzékelni az érkező gyalogosokat, vagy bicikliseket. Bár a zöld Econicot még nem ezzel szerelték, ettől függetlenül 2021 júniusától a Mercedes-Benz már olyan aktív oldalvédelmi asszisztenst kínál teherautóihoz, ami 20 km/órás tempóig le is tudja fékezni a teherautót, ha a sofőr nem reagál a figyelmeztetésekre (Active Sidesguard Assist – ASGA). Az ASGA a kormányzás szöge alapján ismeri fel a fékezési beavatkozás szükségességét az esetleges ütközés megakadályozása céljából. A Mercedes-Benz Trucks ezzel a világ első teherautó márkája, amely egy ilyen asszisztenst aktív fékezési funkcióval lát el, amely súlyos sérülések vagy halálos kimenetelű balesetek elkerülését is segítheti.

Végül, de nem utolsósorban fontos még említést tenni az aktív vészfékasszisztensről (ABA), amely a jármű orrán lévő radar és kamera segítségével képes időben felismerni az ütközés veszélyét. Ha sofőr nem reagál a műszerfalon megjelenő vizuális, illetve akusztikus figyelmeztetésekre, akkor részleges fékezést hajt végre az ABA és szükség esetén akár állóra is fékezheti a járművet. A Mercedes-Benz legújabb gyártmányú teherautóban már az ötödik generációs aktív vészfékasszisztensek dolgoznak. Az Econic mixer környezetében tehát határozottan nagyobb biztonságban vannak a közlekedők.

Terepen sem dobja le láncot

A legtöbb építkezésen nem vörös szőnyeg várja a mixerkocsikat, nyilván az is szempont, hogy a saras, hepe-hupás utakon is bírja a strapát egy építkezésen. Az ilyen alacsony belépésű fülkével szerelt mixerkocsikkal egy kicsit más tészta terepen közlekedni, de azért nem lehetetlen. “A légrugós szintszabályozásnak köszönhetően 16 centiméterrel lehet megemelni a teherautót. Ily módon a D, vagyis a hátsó kormányzott tengely teljesen tehermentesíthető, ennek köszönhetően a súly nagy része a két hátsó tengelyre kerül. Ez segítséget jelent a laza talajon való elinduláshoz” – árulta el kérdésemre Tárnai Zoltán, a Pappas Auto tehergépjármű értékesítési tanácsadója. Az off-road terepen történő vezetés után egy távirányító segítségével vissza lehet állítani a normál vezetési szintet, így ki lehet aknázni az alacsony fülke, valamint a kabin körkörös üvegezésének előnyeit.

Az Econic mixerkocsi hajtásáról a Daimler OM 936 soros elrendezésű, hathengeres motorja gondoskodik, amely 272,299 és 354 lóerős teljesítményszinteken áll rendelkezésre. A motorhoz pedig hatsebességes Allison automataváltó csatlakozik. Jól látható, hogy van benne kraft, még akkor is, ha a fülkéjét városba tervezték. “Bár én alapvetően a magasfülkés mixerkocsikat kedvelem, de az Econic-kal könnyű manőverezni és a kormányozható hátsó tengelynek köszönhetően a szűkebb helyeken is elfér. A hátsó kamerák miatt sokkal könnyebben lehet vele tolatás közben jobbra, vagy balra fordulni, de oldalra is sokkal jobban ki lehet belőle látni, mint egy hagyományos magasfülkés teherautóból” – osztotta meg vezetési tapasztalatait Regina.

Hogy mennyire terjednek el alacsony belépésű fülkék az építőipari járművek között az nyilván sok tényezőn múlik. Az első, hogy a piac legalább egyszer személyesen is megismerkedhessen vele. Ez a Mercedes-Benz és az CRH Magyarország Kft. jóvoltából már megvalósult, hiszen egy nemzetközi road show keretében hazánkba is elhozták az Econic mixerkocsit. Hogy gyakori látvány lesz-e az építkezéseken, az még a jövő zenéje. Ez egy meglehetősen árérzékeny szektor, de a nagyvárosokban van létjogosultsága az ilyen mixerkocsiknak. Hiszen többet lát a sofőr egy ilyen járműből, nem utolsósorban annyi vezetésbiztonsági kütyüvel vannak már felszerelve, hogy jelentős mértékben csökkenthetők velük a balesetek bekövetkezésének kockázata.