Kezdjük azzal, hogy ez mixerkocsi, nem pedig betonkeverő. Betonkeverőnek azt a kis háztáji izét nevezik, amiben a kocsibeállóhoz való betont szokás összekeverni, lehetőleg vasárnap délelőtt. Van betonkeverő üzem is, itt ugyanaz folyik nagyban, innen a bekevert betont mixerkocsikon szállítják ki a rendeltetési helyére, az építkezésre. Szóval amit a népesség nagy része betonkeverőnek hív, az valójában mixerautó. Ettől függetlenül úgy hívod, ahogy akarod, csak szóltunk.

Mindig izgalmas a nemi sztereotípiáknak nem megfelelő példát találni egy munkahelyen. Igaz, a férfi bába legalább annyira unortodox lenne, mint a női mixersofőr, de nekünk talán mégsem annyira érdekes. Így inkább Regina mellé ülünk be, és nézzük meg, milyen az 550 lóerős Volvo kormánya mögött, és nyolc köbméter beton előtt ülni, csupa férfi között dolgozni nap, mint nap.

Rákospalotán, a CRH betonüzemében kezdünk, nem messze a csinos kukásautó gyűjteménnyel is rendelkező hulladékégetőtől. Regina idén tavasszal kezdett itt, egy aránylag kis, három mixerkocsival dolgozó alvállalkozónál, az Oszolik Trans kft-nél. Nekik az a dolguk, hogy az üzemben bekevert betont kivigyék a megrendelőhöz. Főleg Budapest a cél, de ha kell, akár Gödöllőig, Veresegyházig is elviszik, amire szükség van.

A közös pihenőben, ha nem is tájidegen, de elég feltűnő jelenség a szűk nadrágban, szőke hajjal, világító melóskabátban cikázó csinos, fiatal lány. Elsőre akár irodistának is nézhetnénk, aki leereszkedett a dolgozók közé, de nagyobbat nem is tévedhetnénk, hiszen a többiekhez hasonlóan ugyanúgy arra vár, hogy a falon lévő táblán megjelenjen a kocsija rendszáma, és beülhessen végre a Volvojába.

Hogy kerül ide egy nő?

Manapság már könnyebb dolga van, de kilenc éve, amikor megszerezte a jogsit, még nem nagyon tudtak mit kezdeni azzal, amikor egy nő jelenik meg a kamionos állásinterjún. Így akkor valami mondvacsinált okkal rázták le.

Viszont az elhatározás erősebb volt benne, vezetni is szeretett, így Svédországba ment, ahol ekkor már nem volt annyira meglepő, ha egy nő kamiont vezet. Négy év, párban ledolgozott, szinte végig kamionban lakós év után jött haza, hogy előbb a Postánál, majd itt vezessen. Lehetőleg valami nagy járművet.

Milyen egy női mixerautó?

Mindenekelőtt erős. Regina egy 550 lóerős, régebbi Volvo FH16-ot hajt, amit kifejezetten neki szántak a cégnél. Eredetileg Norvégiában dolgozott az autó – északon nem ritkák a jobban felszerelt, komfortosabb példányok – míg itthon ezek általában egyszerű, fapados belsejű munkagépek. Emellett dolgozni is könnyebb vele, vezeték nélküli távirányítóval lehet az ürítést levezényelni, hidraulika forgatja a megfelelő helyre a csúszdákat, nem kell kézzel küzdeni velük.

Valószínűleg ez az egyik legerősebb mixer Magyarországon, a 2003-ban bemutatott 16 literes, D16C jelű soros, hathengeres turbódízel motor anno kétféle teljesítményszintű kivitelben volt kapható, 550 és 610 lóerővel. Dobja 8 köbméteres, amibe úgy 18 tonnányi beton fér, a jármű hossza 9,6 méter, magassága 3,85 ,m, szélessége pedig 2,5 m.

Bent pedig nagy a rend, itt látszik igazán, hogy nő ül a kormány mögött. A megszokottnál eleve nagyobb, tágasabb, fekvőhellyel is rendelkező kabin az aránylag poros munkakörnyezet ellenére is patyolat tiszta. Minden a helyén, de jellegzetesen csajos kiegészítőket – plüssöket, cuki vackokat – hiába keresünk a kabinban.

Egy Reginás zászló és egy rózsaszín illatosító árulkodik csak arról, hogy nő dolgozik itt. Jó, van sminktükör, de itt nem azért, hogy a megkopott rúzst, alapozót szúrják ki a segítségével, hanem hogy az apró, arcra száradt betonpöttyöket. Néha meg szerelésnél jön jól.

Rend van az ágy alatti fiókban is, törölköző, porkávé, kolbászka, müzliszelet, miazmás áll betárazva, a kocsi hátulján pedig rögtön a vízcsap mellé rögzített folyékony szappanos flakon dobja meg a komfortérzetet.

Közben megjön a jel, indulunk. A papírmunka után a betonkeverő alá kell egész pontosan beállni és szép komótosan megtelik a dob. Ha megvan a 8 köbméter, még feltölti a mixerkocsi tetején lévő 500 literes víztartályt és kifordulunk a mosóhoz, ahol a tölcsér környékéről kell lemosni az odakenődött betont, majd irány az építkezés.

Ahol neveltetéstől függően mindenki megnézi, vagy beszól, esetleg kikönyörög egy közös képet is. Hosszabb távon azért ez fárasztó, de még elviselhető. Az egyik építkezésen dolgozó öreg szerint ilyenkor a föld alól is előbújnak a melósok és annyian vannak, mint addig soha.

Ezalatt Regina rátolat a pumpás kocsira – háromféle módon lehet üríteni a betont, a daruval emelt, fém küblibe, lehet pumpába adagolni és surrantani is. Pumpás kocsinál illik odafigyelni arra, hogy a pumpa kádjából ne fogyjon ki a beton, mert ha lelevegősödik a cső, elég nagy bajt tud okozni a másik végén. A surrantás a legjobb, leggyorsabb, ilyenkor egy gödörbe egyszerűen bele kell tolni a 8 köbmétert és kész.

Most pumpás kocsiba megy a beton, ami pár perc alatt ki is jön a mixerből. Nem, nem úgy jön ki, hogy megemeli a hátulját és kiönti, hanem a dobot a másik irányba forgatják, így a belsejében lévő csiga nem keveri, hanem kifolyatja hátul a rakományt. Ha kész, megint mosás jön, a csúszdákat, illetve minden összebetonozott cuccot lecsapat a sofőr. Napközben, ha folyamatos a meló, ennyi elég is, műszak végén pedig a telepen vett vízzel lehet átmosni a dobot.

Az első kör megvan, irány vissza a telephelyre. Közben még megtudom, hogy civilben egy kombi 3-as BMW-t hajt, hogy nyugodt, türelmes vezetőnek tartja magát, csak az zavarja, ha lehetne menni, de valaki mégis lassabban halad, mint lehetne. Vagy amikor azért kap pirosat és kell megmozdítani újra sok sok tonnát, mert valaki képtelen 50-nel menni.

Kiderül, hogy Budára szeret a legjobban betont vinni, pedig korábban Budapesten egyáltalán nem vezetett semmit, így a Volvo mixer kormánya mögül ismerkedett meg a fővárosi közlekedéssel.

A betonüzemben még a többi sofőrrel átbeszélik, merre érdemes menni, hol a legjobb a forgalom, aztán főz még egy kávét, majd lassan lassan elköszönünk egymástól. A tanulság az, hogy igen, elbír egy nő is azzal 550 lóerővel, be tud tolatni tükörből bárhova és a többi, alapvetően férfimunkának tartott tennivalót is simán elvégzi, ha ezt a szakmát választja.

