A 2019-es Busworldön mutatkozott be az a városi autóbusz, amely a Toyota hidrogéncellás hajtását használja. A CateanoBus által gyártott autóbuszról azóta nem sokat lehetett hallani, de a japán óriásnak köszönhetően nem kis háttérszelet kaphat a modell európai értékesítése. Kedden ugyanis bejelentették, hogy ezentúl a Toyota logója is ott lesz a hidrogéncellás H2.City Gold, valamint az elektromos e.City Gold városi autóbuszokon.

Hogy mennyire komolyan gondolja a Toyota az együttműködést, azt jól mutatja, hogy a helyi márkaképviselet, a Toyota Caetano Portugalon (TCAP) keresztül tavaly decemberben a japánok közvetlen részesedést szereztek a CateanoBusban. Tették ezt azzal a céllal, hogy elősegítsék a vállalat zöldbusz üzletágának gyors bővülését a zéró emissziós autóbuszokkal. Ahhoz képest ugyanis, hogy már két éve a piacon van a modell, még nem adtak el sokat belőle. Míg korábban az e.City Goldból 34 darabot sikerült értékesíteni Londonnak, illetve kettő darabot Frankfurtnak, addig a hidrogéncellás variánssal kapcsolatos sikerek még váratnak magukra.

Toyota lógóval és értékesítési háttérrel talán más lesz a helyzet. Biztató jel lehet, hogy Barcelona nemrégiben 8 darab H2.City Gold városi autóbusz beszerzése mellett döntött, de Németországban is megjelenhet két hidrogéncellás City Gold. Hogy mekkora löketet ad a Toyota-CateanoBus-együttműködésnek a közismert logó használata a buszokon, azt nehéz megjósolni. Ez nyilván nagyban függ attól is, hogy milyen ütemben fog bővülni az EU-tagállamokban a hidrogén töltőállomások száma. A legnagyobb hidrogén töltőhálózattal jelenleg Németország rendelkezik, ahol több mint 90 darab olyan nyilvános kút van, amit üzemanyagcellás járművek is használhatnak.

Műszaki adatok – Toyota-CatenoBus H2.City Gold Hosszúság: 10 740 mm

Szélesség: 2500 mm

Magasság: 3458 mm

Befogadóképesség: 64 fő

Elektromotor: 180 kW állandó mágneses szinkronmotor

Üzemanyagtartály: 5×312 l kompozit tartály, maximális kapacitás: 37,5 kg (350 bar nyomáson) + a lítiumion akkumulátorcsomag 2-es típusú csatlakozóval (AC/DC) is tölthető

Üzemanyagcella: Toyota FC Stack 60 kW

Üzemanyag-fogyasztás: 6 kg/100 km Forrás: cateanobus.pt

Maga a művelet ráadásul nem is vesz igénybe sok időt a CateanoBus H2.City Gold esetében, mivel maximum 9 perc alatt teljesen feltölthetők a hidrogén tartályai, egy feltöltéssel pedig 400 kilométert tud megtenni. A portugál gyártóval való együttműködés mellett a Toyota a saját fejlesztésű gyártmányaival is szeretné megvetni a lábát az európai piacon. Korábban a vállalat elvitte Münchenbe a saját fejlesztésű üzemanyagcellás buszát is, az Elec City-t, jól látható tehát, hogy a japán gyártó a hidrogénüzemű városi buszok piacán teljes letámadásra készül annak érdekében, hogy megszerezze a vezető pozíciót.