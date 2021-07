Egyelőre még nem mindennapi busz tűnt fel egy benzinkútnál a németországi Irschenbergben nemrég. A Hyundai Elec City típusú autóbusz azonban a jövő egyik lehetséges alternatívája lehet, hiszen működés közben semmilyen káros anyagot nem ereget a levegőbe. A dél-korai gyártó fejlesztése nem véletlenül van Németországban, az autóbuszt ugyanis a következő hetekben Münchenben fogják tesztelni.

Az Elec Cityt 2017-ben mutatta be a Hyundai, forgalmazása pedig két évvel később indult el. Azóta csak 108 darabot adtak el belőle, ami meglepően kevés ahhoz képest, hogy mire képes. Persze a 10,9 méter hosszú, 27 üléses, teljesen alacsony padlós autóbusz még csak most kezdte meg igazán világhódító útját. Ha beválik Münchenben, akkor minden bizonnyal több darabot is vesznek majd belőle, így a dél-koreai gyártó a hidrogéncellás teherautók után immáron üzemanyacellás buszokkal is képes lesz megvetni a lábát Európában.

Az Elec City nevéből adódóan kifejezetten városi felhasználásra készült autóbusz. A hidrogén tárolására szolgáló tartályok – szám szerint 5 darab – a jármű tetején kaptak helyet. Ezek együttesen 34 kilogrammnyi hidrogént tudnak szállítani. A Németországban lencsevégre kapott példány már a legújabb generációs változat, amely 180 kW teljesítményű üzemanyagcella rendszerrel készül. A fordított elektrolízis mechanizmusával, tehát a hidrogénmolekulák oxigénnel történő egyesülése nyomán keletkező energiát a villanymotor használja fel, amely 326 lóerős maximális teljesítménnyel tudja mozgatni az autóbuszt. Egy feltöltéssel az Elec City maximum 500 kilométert tud megtenni, ami szignifikánsan nagyobb hatótávolság, mint amit az elektromos városi buszok manapság képesek teljesíteni.

Éppen ezért a hidrogénbuszok előtt szép jövő áll, de csak azokban az országokban, ahol már vagy van egy jelentősebb hidrogén üzemanyagtöltő hálózat, vagy tervbe van legalább véve az ilyen töltőpontok létesítése vagy sűrűbb hálózattá fejlesztése. Németországban 91 hidrogén töltőállomás van jelenleg és az igény folyamatosan nő, mivel a hidrogénfelhasználás 2021 júniusában csúcsot döntött, a felhasználók ugyanis 15 tonnányi hidrogént tankoltak gépjárműveikbe (2018 decemberében ez az arány csak 7,7 tonna volt).

Az európai piacon a Solaris, a Van Hool, valamint a CateanoBus kínál hidrogéncellás buszokat, utóbbi ráadásul a Toyota üzemanyagcella rendszerét használja. A jövőben azonban még több autóbuszgyártó mozdulhat el a zéró emissziós hidrogén üzemanyagcellás buszok irányába.