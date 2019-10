A jelenleg is zajló Busworldon mutatkozott be a portugál buszgyártó, a CaetanoBus üzemanyagcellás prototípusa, a “H2.City Gold”. Az alacsonypadlós, kétajtós buszt a Toyota Mirai személyautóban és a Sora autóbuszban dolgozó technológiával szerelték fel. Feltöltése mindössze 9 percet vesz igénybe és egy feltöltéssel akár 400 kilométert is meg lehet vele tenni.

Feliratok is hirdetik, hogy mindössze vízgőzt pöfög ki ez az autóbusz.

A japán és a portugál cég együttműködése 2018 szeptemberében kezdődött. Az üzemanyagcellás hajtáslánc adaptálása tehát közel egy évet vett igénybe a fejlesztő csapat számára. A fontosabb komponensek az utasok feje fölé kerültek: az üzemanyagcellák mellett öt, egymással összekapcsolt, 37,5 kg összkapacitású hidrogéntartályt szereltek a tetőre. Ezekbe 350 bar nyomásra sűrített, nagy nyomású hidrogén kerül tankoláskor.