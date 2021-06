Szerda délelőtt a Mercedes-Benz lerántotta a leplet az első sorozatgyártású elektromos teherautójáról, az eActrosról. A dizájn és a megjelenés terén nyilván nincs sok meglepetés, hiszen a tesztpéldányok évek óta álcázatlanul járták Nyugat-Európát. Az is valahol természetes, hogy az Actros paletta legújabb tagjának illeszkednie kell a jelenlegi formavilágba, így ezen a téren sem beszélhetünk újdonságról. Az eActros tehát nem a megjelenés terén kíván újszerű lenni, hanem a hajtás szempontjából, ami messze felette van annak, mint amit korábban kommunikáltak. Merthogy többet tud menni egy feltöltéssel, mint amire korábban számítani lehetett.

Az első elektromos teherautót még 2016-ban mutatta be a Mercedes-Benz, majd két évvel később kisebb flottát hoztak létre a disztribúciós áruszállításra fejlesztett eActrosokból, amelyeket aztán különböző területeken tevékenykedő üzemeltetők vettek át tesztelésre. A Daimler az elmúlt 2-3 évben kapott visszajelzéseket folyamatosan gyűjtötte és ezek alapján kisebb-nagyobb módosításokat hajtott végre az eActroson. A 10 darab tesztjármű között 18 és 25 tonnás változatok egyaránt megtalálhatók voltak. Az üzemeltetők többek között hűtött áru, konténerszállító és tartálykocsis kivitelű eActrosokat is tesztelhettek Németország mellett Svájcban, Belgiumban és Hollandiában. A prototípusok még alig tudtak többet teljesíteni 200 kilométernél.

Sokáig úgy tűnt, hogy az eActros megmarad a próbálkozások és kísérletezések szintjén. Aztán tavaly év elején megkapta az első pofont a cég a skandináv versenytárstól, a Scaniától, amely évekkel ezelőtt még szkeptikusan állt ehhez a témához. A svéd gyártó olyan hidrogénüzemű, 27 tonnás disztribúciós teherautót szállított le Norvégiába, amely simán elmegy 300-400 kilométert is. (Igaz, az még nem szériagyártású változat.) 2020. május elsejével aztán Karin Rådström vette át a Mercedes-Benz Trucks vezetését, aki ráadásul a Scaniától érkezett a német vállalathoz. Így aztán felgyorsultak a szériagyártású teherautók fejlesztése, még akkor is, ha Rådström korábban a sales és marketingosztály vezetésért felelt. Lényegében neki is köszönhető, hogy a Mercedes-Benz visszajött a pályára egy, a mindennapokban is használható eActrosszal. És itt fontos megjegyezni, hogy az idei évben várhatóan a szériagyártású elektromos Econicot is be fogják mutatni.

A szériagyártású eActros legnagyobb össztömege az eredetinél kicsit kevesebb, 24 tonna lesz, dacára annak, hogy sikerült több akkumulátort beépíteni a prototípusokhoz képest. Verziótól függően a teherautó három vagy négy akkumulátorcsomaggal készülhet, amelyek egyenként 105 kWh-os kapacitással rendelkeznek. A maximális akkumulátorkapacitás így eléri a 420 kWh-t, amivel akár már 400 kilométert is meg tud tenni egy feltöltéssel az eActros. Ez szép munka egy e-teherautótól! A mérnökök optimalizálták a jármű töltését is, ennek köszönhetően az eActros akkumulátorai akár 160 kW teljesítményű töltővel is feltölthetők. Ez azt jelenti, hogy például a három akkumulátorcsomaggal szerelt változat alig több mint egy óra alatt menetkész állapotba kerülhet. A töltőoszlopokat várhatóan a Siemens és az EVIbox fogja szállítani az eActrosokhoz.

Az akkumulátorokat az első és a második tengely között helyezték el. A jármű hajtásáról két integrált kerékagymotor gondoskodik, amelyek együttes teljesítménye 544 lóerős (400 kW) maximális teljesítmény. A kerékagymotorok folyamatos teljesítménye pedig 330 kW, tehát 448 lóerő. Az eActrosokat korábban tesztelő sofőrök egyöntetű véleménye szerint még teljes terhelés mellett is a Mercedes-Benz új elektromos teherautói olyan könnyedén gyorsulnak, akárcsak az elektromos személyautók. Ennél is fontosabb azonban, hogy a menetzajuk nem haladja meg a 60 dB-t, vagyis éppen annyira hangosak, mint amikor két ember beszélget egymással. Így ezek a teherautók az éjszakai kiszállításokban is részt tudnak venni.

Az eActrost természetesen felvértezték azokkal a legújabb vezetéstámogató rendszerekkel, amelyek már a dízeles változatoknál is rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően ez a teherautó is a SideGuard Assisttal, a gyalogosfelismeréssel rendelkező ötödik generációs aktív vészfékasszisztenssel, valamint a digitális visszapillantó tükörrel (Mirror Cam) felszerelték.

Az eActros szériagyártása 2021 októberében kezdődik meg a Mercedes-Benz Trucks legnagyobb gyárában, Wörth Am Rheinben, ahol már felállították az új összeszerelő sort. Az eActros sorozatgyártású verziója kezdetben Németországban, Ausztriában, Svájcban, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban, Nagy-Britanniában, Dániában, Norvégiában és Svédországban lesz elérhető, a későbbiekben pedig tovább bővül majd a piacok köre, így később akár hazánkban is megvásárolható lesz.