Nemrég a Renault Trucks lerántotta a leplet a faceliftes távolsági árufuvarozásra szánt T-modellről, valamint az építőipari alkalmazásokra fejlesztett C és K-szériáról. A megújult modellek bemutatásával egy időben a francia cég dizájnpályázatot hirdetett, így bárki megtervezhette, milyen fényezésben gördüljön le a gyártósorról az egyik új Renault T-High Evolution nyerges vontató.

A pályaműveket április 25-ig lehetett beküldeni és a Renault tájékoztatása szerint meglehetősen nagy volt az érdeklődés, mivel legalább 400 pályázat érkezett Európából. Nem véletlenül, hiszen a győztes pályamű tulajdonosa – amellett, hogy megcsinálják a művét – még a vállalat franciaországi gyárában is látogatást tehet. A felhívásra Magyarországról is rengeteg pályázat futott be hozzájuk, azonban az öt kiválasztott döntős közé végül sajnos nem jutott be magyar munka. Ettől függetlenül a felhozatal igazán impozáns lett és a Renault Trucks most a lehetőséget biztosít arra, hogy bárki szavazhasson a legszebb, faceliftes T-modellre.

Szavazni a TCK Evolution weboldalon lehet egy e-mail cím megadásával. Bár ezen az oldalon is láthatók a nyerges vontatók képei, ettől függetlenül a lenti galériában mi is közzétesszük, hogy lehessen bennük gyönyörködni. A pályamunkák egyelőre teljesen anonim módon lettek feltöltve, azaz nem lehet tudni, hogy ki csinálta őket. A verseny során nemcsak az Euro Truck Simulator 2 online játékban, hanem akár saját grafikai programban is el lehetett készíteni a látványterveket. A feltöltött T-High Evolution modellekben egy dolog biztosan közös: mindegyik nyerges esetében a fényezés jól kiemeli a megújult, még sportosabb lámpákat.

Közös ismertetőjegyük még, hogy egytől-egyig dögösek. Éppen ezért egyáltalán nem könnyű kiválasztani, hogy melyik legyen az, amit Európa viszontláthat az utakon. Ráadásul nincs sok idő a választásra, mert csak május 2-ig, azaz vasárnapig lehet kiválasztani a győztes pályaművet.

