A pandémia miatt a Renault Trucks egyelőre csak digitális formában, az Euro Truck Simulator 2-ben tudta bemutatni a megújult T-modellt. Innen jött az ötlet, hogy mi lenne, ha a felhasználók megálmodnák maguknak azt a járművet, amit élőben is szeretnének látni. A formaterv és a vontató adott, de az új T-High Evolution végső színterve még várat magára. A játékban bárki indulhat, akinek kedve támad az Euro Truck Simulator 2-ben vagy saját, preferált szoftverében összeállítani egy menő dizájnt.

A nyertes pályázó művét a gyártó biztosan megvalósítja, mert a győztes pályaművel fog legördülni a gyártósorról az egyik vadonatúj Renault T High Evolution nyerges vontató. A nyertes pályázó emellett ellátogathat a lyoni gyárba és akár ki is próbálhatja a legújabb faceliftes T-modellek egyikét. A versenyre a vállalat nemzetközi oldalán lehet jelentkezni és a győztes pályaműveket április 25-ig várják.

Praktikusabb belső tér

Várható volt, hogy nem kell nagy változtatásokra számítani a legfrissebb T High Evolution nyergessel kapcsolatban, hiszen a típus 8 évvel ezelőtt debütált a Magnum utódjaként, teljesen új megjelenéssel és fülkével. Kétségtelen, hogy a T modell dizánja rendkívül időtálló, hiszen egészen a facelift bemutatásáig készültek belőle limitált szériás változatok. A külső módosítások terén lényegében az új fényszórót jegyezhetjük fel, amely optikailag kicsit keskenyebb és szögletesebb lett. Középen egy vékony LED-csík vágja ketté, amely “folytatódik” egy kiemelkedő szegélyként folytatódik egészen az ajtóig.

A külső dizájn frissítés mellett a vezetőfülkében is végrehajtottak apró változtatásokat. Ezek között van, hogy növelték a kormány dőlésszögét, ugyanis az üzemeltetők részéről az volt az elvárás, hogy a T-modell inkább személyautósabb vezetési élményt nyújtson. A kormánykeréktől jobbra, a műszerfal alsó részén egy A4-es irattartót alakítottak ki, ami praktikus megoldásnak tekinthető. A műszerfal tetején, ugyancsak a kormánykeréktől jobbra, a rögzítőfék mellé beépítettek egy alumínium sínt is, amely az okostelefonok, vagy a kisebb méretű tabletek rögzítésére alkalmas. Mindez azt a célt szolgálja, hogy ha például a sofőr a telefonján jeleníti meg a GPS-t, akkor azt úgy tudja megtenni, hogy szem előtt legyen az alkalmazás, de közben ne is vonja el a figyelmét a vezetésről.

Remélhetőleg még az idén lesz lehetőségünk élőben megtekinteni az új T modellt, ami hamarosan akár elektromos változatban is készülhet.

