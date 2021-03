A Żuk (ejtsd “Zsuk”) teherautó egyszerű és letisztult megjelenését nem tudja kikezdeni az idő vasfoga. Erre bizonyíték ez a teljesen felújított A07-es, amely most került eladósorba. A mikrobusz nem a korabeli fényezéssel és nem éppen az eredeti utastéri elrendezéssel született újjá, de ez egyáltalán nem vált hátrányára, sőt. Helyes kis kultjármű lett belőle, ami akár azt is megérdemelné, hogy ugyanúgy táskákról és ágyneműhuzatokról köszönjön vissza ránk, mint manapság a Bulli.

Cikkünk alanyát 2017-ben újították fel mentazöld fényezésben. Tegyük a szívünkre a kezünket, ez azért határozottan jobban áll neki, mint a régi, gyári méregzöld árnyalat. A még teljesebb összkép érdekében a felniket is mentakék színűre fényezték, de figyeltek arra, hogy megőrizzék az eredeti krómozott felületeket. A részletekre való odafigyelés a belső térben is tetten érhető. Még akkor is, ha az utasteret átszabták, hogy több ember férjen el rajta.

A plafon borítása, a hosszú polcba ágyazott műszerfal, a váltó és a kerékdob védő burkolatok is eredetiek. A jármű padlóját azonban szürkésfekete szőnyeggel borították be. A vezető és a mellette lévő utasülést kicserélték egy-egy integrált fejtámlával ellátott kényelmes, szürke-zöld árnyalatú kárpittal ellátott ülésre. A két ülés mögött egy félbevágott hátfal található, amire egy kisebb fapultot is építettek a zsírosdeszkáknak és a menzateáknak. A hátsó traktusba pedig két hosszú üléspadot szereltek be, amelyek ülőlapja felhajtható, így akár áruszállításra is lehet használni a 34. életévét taposó Żukot, no meg persze könnyebben is lehet így takarítani, ha a szükség úgy hozza.

Ha külsőre kicsit más is ez a Żuk, mint amilyen képet emlékezetünkben őrzünk róla ettől függetlenül hajtáslánca változatlan: a 2120 köbcentiméteres, 50 lóerős benzinmotorjával továbbra is csak 70 km/órás végsebességgel tud repeszteni. Tulajdonosa jelenleg 27 ezer złotyért, vagyis átszámítva 2 millió forintért árulja ezt a kultikus mikrobusszá alakított furgont. Nem ez az egyetlen egyedi kialakítású Żuk, hiszen korábban nyerges vontatót és geek furgont is készítettek belőle szemfüles lengyelek. És a fantáziának semmi sem szabhat határt, az is lehet, hogy felkerül még a világhálóra a közeljövőben egy-egy különleges változat belőle.

