Az új évtized közepén talán semmi meglepő nincs ebben, de a Żuk (“Zsuk”), már Lengyelországban is ritka mint a fehér holló. Persze vidéken, egy-egy kert hátuljában azért akad még belőle, hiszen kiválóan használható krumplis sufniként, vagy szerszámos autóként. Néhány évvel ezelőtt éppen egy ilyen sorstól menekült meg a fenti képen látható Żuk A 13-as, amely eredetileg a szlovák-lengyel határtól nem messze található Rzepedź faluban várta sorsának jobbra fordulását. Az eredetileg nyitott platós, exportra gyártott járművet egy idősebb bácsi kínálta eladásra.

Új tulajdonosa, Rafał megszállottja a posztszocialista lengyel teherautónak, de nem nosztalgiázni akart vele, hanem egyszerűen átalakította nyerges vontatóvá. A művelet tulajdonképpen egyszerű volt, mint az egyszeregy. A platót likvidálta, helyére pedig egy nyereg szerkezetet épített be. Hogy teljes mértékben megfeleljen a kívánalmaknak, még légterelőket is hegesztett a fülke oldalaira, amitől már kezdett igazi nyerges vontatóra hasonlítani a négyhengeres, S 21-es, 70 lóerős motorral szerelt Żuk.

A lengyel férfi még egy ponyvás félpótkocsit is szerzett hozzá, amelynek önsúlya alig éri el a fél tonnát, maximális teherbírása pedig 1,5 tonna. Jó kérdés persze, hogy ebben a konfigurációban mire alkalmas, hiszen Rafał talán egy használt furgonnak is nagyobb hasznát venné. Szó, ami szó, sikerült igazán látványos jószágot összehoznia, amire az emberek biztosan felkapják a fejüket. Rafał fekete öves buherátor, ugyanis van egy másik átalakított Żukja is, amelyet autómentésre használ. A hálófülkés kabinnal rendelkező jármű igazi különlegessége, hogy megnövelte a teherbírását a harmadik tengely beépítésével.

A néhai varsói FSO-gyárból kigördülő teherautóknak még nem áldozott le a csillaguk. Nemrég egy csapat informatikus csinált egy Żukból geekautót. A végeredményt ezen a linken lehet megtekinteni.

Fotók: dostawczakiem.pl