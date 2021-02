Akár 3,7 köbméteres rakteret, 716 mm széles oldalsó tolóajtó-nyílását és 236 cm-es padlóhosszt kínál a Renault Express Van, a franciák kompakt (4,4 méteres) furgonja.

A márka arculati elemeit (pl. C alakú LED-es nappali fények) magán viselő, ötféle színben kapható járműről korábban néhány adatot már elárult a cég, de most további információk is kiderültek.