Ezek között elsőként is a B oszlop hiánya érdemel figyelmet: a jobb oldalon a tolóajtót elhúzva és az első utasajtót kitárva 1416 mm széles nyíláson át rakodhatjuk be és ki az autót. Egy másik, egyelőre nem illusztrált funkció a hosszú vagy terebélyes tárgyak emelt rögzítésére szolgál, így alattuk szabadon marad a raktérpadló.

Balra a Kangoo Van, jobbra az Express Van

Bár a pontos méreteket egyelőre nem közölte a Renault, az Express nem csak egyszerűbb, de valamivel kisebb is: míg a Kangoo Van raktérkapacitása karosszériahossztól függően 3,3/3,9 köbmétertől 4,2/49 köbméterig terjed, az Express Van puttonyában 3,3/3,7 köbméternyi áru fér el. A kisebb értékek vélhetően az elektromos hajtású variánsokra vonatkoznak: mindkét modell kapható lesz akkumulátor elektromos hajtáslánccal.

A Kangoo modern műszerfala balra furgon, jobbra személyszállító kivitelben

Már a Kangoo Van is krómdíszekkel, komfortosabb fotelekkel, nagy érintőképernyővel és egy sor fejlett vezetőtámogató technológiával (digitális belső tükör, utánfutó-stabilizálás, autonóm vészfékezés) érkezik, személyszállító verziója ennél is kifinomultabb lesz. Az Expressből is készül ötüléses személyautó, de ezt Európában nem fogja forgalmazni a cég (nem kizárt azonban, hogy a Dacia Dokker utódjaként mégis csak találkozhatunk majd vele a szalonokban).