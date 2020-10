A T-modell elődje, a Renault Magnum igazi strapabíró jószág. Amikor bemutattunk egy olyan változatot, amely legalább 36 szor kerülhette volna meg a Földet a futásteljesítménye alapján, akkor nagyon sokan jelentkeztek nálunk, hogy nekik is van több mint 1,5 millió kilométeres Magnumjuk. Nincs ebben semmi meglepő, ezeket még úgy álmodták meg, hogy Mack logóval és motorral a Kenguruk földjén is elboldoguljanak a roadtrain szerelvényekkel.

Olvass tovább

Ebben a Magnum STX-ben, a hátsó traktusban ugyanis hat paci is elfér, így maximális létszám esetén minden utas nyeregbe pattanhat, mivel a lakórész is éppen hat személyes. A fedélzeten utazókra fejedelmi kényelem vár, a nappali pop-up, tehát megnövelhető alapterületű, vele szemben pedig fullosan felszerelt konyha áll rendelkezésre. Az utasok kikapcsolódását egy hatalmas LED tévé szolgálja, amin DVD-filmek, illetve különféle tévécsatornák nézhetők. A megfelelő hőérzet biztosításáról pedig egy nagy teljesítményű klíma gondoskodik. A fedélzeten emellett zuhanyzó és WC is megtalálható. A víztartályok összkapacitása eléri a 750 litert, így hosszú utakat is meg lehet tenni a Magnum lószállítóval.

Egyetlen szépséghibája, hogy hajtásáról már nem a Mack V8-as blokkja, hanem egy DXi13-as erőforrás gondoskodik, amit 2009-ben, az Euro V szabványok életbelépésekor mutatott be a Renault Trucks. Ettől függetlenül ez a motor is impozáns teljesítményre képes, hiszen teljesítménye 480 lóerős, percenként pedig maximum 2400 newtonméteres forgatónyomatékot tud leadni.

A 2013-as gyártású lakóteherautóban mindössze 49 ezer kilométer van, így még biztosan ki fog szolgálni egy-két tulajdonost. A járművet jelenleg a dán Absolute Horsetrucks árulja, ahol több hasonló lakóteherautó is van.

Ha szereted a Magnumokat, akkor érdemes megnézned ezt a 2013-as, egyetlen magyar rendszámú Renault Legendet is.

Kövess minket a Facebook-on!