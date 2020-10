Bár a rendelkezésre álló hatótáv még meglehetősen szerénynek mondható, teljesítménye kifejezetten figyelemreméltó. A hat tengelyből ugyanis kettő hajtott: az e-tengelyek együttesen 536 lóerős folyamatos, illetve 670 lóerős maximális teljesítményre képesek. Együttes forgatónyomatékuk 2200 newtonméter. A T680E viszont nemcsak 6×2-es, hanem 4×2-es hajtásképlettel is elérhető, előbbi esetében 37, utóbbinál pedig 24 tonnás össztömeggel tud megbirkózni a hajtáslánc.

Az újdonság a Kenworth T680-as csőrős főegységeiből építkezik, de a hajtás tekintetében értelemszerűen jelentős mértékben eltér tőle. Ezért is került elnevezésébe az “E” betű, utalva ezzel az akkumulátortechnológiás hajtásláncra.

A számok szintjén mindez persze nagyon szépnek tűnik, de érdemes a fenti paramétereket életszerű körülmények szintjére vetíteni. Eszerint a T680E nyerges egy 6 százalékos emelkedőn 45 km/órás sebességgel fog tudni felkapaszkodni teljesen megrakva. Végsebessége pedig sík úton eléri a 105 km/órát.

Akárhogy is nézzük, a Kenworth nagy lépést tett az USA-ban az elektromobilitás felé. Sikeréhez ugyanakkor az is hozzájárult, hogy az anyagcég, vagyis a PACCAR sokat profitált a szintén hozzá tartozó holland DAF elektromos hajtással kapcsolatos tapasztalataiból. Mint ismeretes, a DAF ősszel jelentette be, hogy nagyobb, 220 kilométeres hatótávval kínálja a CF elektromos változatait.

A Kenworth T680E előszériás gyártása még ebben az évben elindulhat, sorozatgyártása pedig 2021 elején startol. A márkának nem ez az első tisztán elektromos teherautója. A Kenworth korábban már bemutatta a 270E és 370E típusú akkumulátortechnológiás áruterítő járműveket, amelyek a DAF LF főegységeiből építkeznek.

