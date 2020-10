A 49X lényegében a nehézkategóriás modelleket magában foglaló 4900-as széria utódjának tekinthető. A gyártó számos fontos változtatást eszközölt a strapabíróságáról közismert sorozaton, ezek közé tartozik az erősebb és könnyebb alváz, az új X-szériás kabin, valamint az új Detroit Diesel motorcsalád.

Az újdonság az észak-amerikai piac, azon belül is a “vocational” vagyis a “hivatásos” teherautókat magában foglaló szegmens elvárásainak megfelelően született meg. Mint minden kategóriában, úgy itt is kulcsfontosságú a súlycsökkentés a kedvezőbb fogyasztás és a nagyobb hasznos teherbírás miatt. Ezen a téren a 49X-s is fontos előrelépést tett, ugyanis 150 kilogrammal lett könnyebb az elődjénél. Ez nem egetrengető fogyókúra, de a semminél mindenképpen több. Mindez annak is köszönhető, hogy az acél erősítésű alumínium profilokból felépülő kabin 8 százalékkal könnyebb lett az elődjénél. Nem utolsósorban pedig 10-13 százalékkal tágasabb is a piacon elérhető fülkéknél.

A 49x felfrissített dizájnt is kapott, hogy az új modellcsalád jól megkülönböztethető legyen az elődjétől. Ennek megfelelően a mérnökök optikailag átdolgozták a front részt. A modern megjelenés erősítésével ugyanakkor az amerikaiak továbbra sem fukarkodtak a krómmal, amely nemcsak a távolsági nyerges vontatóknál, hanem az építőipari felhasználásra tervezett teherautóknál is éppen olyan fontos. A külső változtatások magában foglalják a szélesebb lökhárító, a hangsúlyosabb hűtőrács, valamint a LED-technológiás, keskeny fényszórók alkalmazását is. Mindezek mellett a szakavatott szemek könnyen kiszúrhatják az ajtónyilások előtt elhelyezett hatalmas Western Star logókat, amelyek immáron oldalról nézve is azonosíthatóvá teszik az új 49X-et.