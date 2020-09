Emlékezetes módon, egymásra pakolva gurultak be az új Volvo teherautók a világsajtóba az év elején. Aztán jött a koronavírus világjárvány és a svéd gyártó – ahogy többi sorstársa – egy meglehetősen összeszűkült piaci környezetben találta magát.

És bár a képzeletbeli szőnyeg, amin a haszonjármű gyártók most állnak, jóval kisebb, mint az év elején volt, ettől függetlenül a Volvo Trucks az MAN mellett az év legnagyobb szabású modellfrissítését tette le az asztalra. A svéd gyártó négy modellt újított meg, amelyek most már Magyarországon is elérhetőek. Hogy pontosan milyen változtatásokat hajtottak végre a Volvo teherautóin, azt korábban részletesen kifejtettük.

Az FH, a FH16, az FM és az FMX-et érintő legfontosabb fejlesztések között van az új LED-es fényszóró, valamint az új, digitális műszerfal. „Az egész műszerfalat úgy tervezték, hogy jól áttekinthető legyen, lehetővé téve a sofőr számára, hogy intuitívan és hatékonyabban, kevesebb idegeskedéssel kezelje az információkat. A műszerfal funkcionális, robusztus kivitelű, tartós anyagból készült, stabil pohártartókkal, sok tárolórekesszel és számos USB csatlakozóval rendelkezik”– jegyezte meg a Volvo Trucks teherautókkal kapcsolatban Illés Dávid a Volvo Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.