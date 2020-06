Közel 30 évvel ezelőtt, az 1990. június 13-17. között zajlott hannoveri Nordagrar vásáron mutatták be a Mercedes-Benz MB-Trac 1800 traktorját. Nemcsak ezért érdekes ez a modell, hanem azért is, mert lényegében ez volt a stuttgarti székhelyű gyártó utolsó traktorja, így mára már a márka történelmévé vált.

Az MB-Trac technikai értelemben tehát egy 180 lóerős, 6 literes, OM 366 LA típusú erőforrással érte el a csúcsot, ez lett ugyanis a típuscsalád legnagyobb és legerősebb tagja. Érdekessége, hogy elődjével szemben ez már intercoolert, vagyis a turbó és a motor közé beékelt közbenső hűtőt használt, így tudta elérni azt a figyelemreméltó teljesítményt, amivel kiemelkedett az akkortájt a piacon elérhető mezőgazdasági traktorok közül.

Unimogból született

Az MB-Trac története jóval korábbra nyúlik vissza és, ha szeretnénk meghatározni a Mercedes-Benz traktorok ősét, akkor egészen 1967-ig kell visszamennünk az időben. A Daimler-Benz Gaggenau-i gyárában Gustav Krettenauer vezetésével indult meg a modell fejlesztése. Az MB-Trac lényegében az Unimog alapjaira épült, hiszen az erőátvitel mellett a járószerkezet-hajtás is teljesen megegyezett vele, sőt maga az alváz is a Mercedes off-road teherautójáéhoz hasonlóan is létravázas kialakítású volt. A mérnökök arra is ügyeltek, hogy testévérhez hasonlóan a Mercedes traktorjához is elöl-hátul lehessen munkaeszközöket csatlakoztatni, illetve a hátsó tengely felett akár kisebb felépítmények is elhelyezhetők voltak.