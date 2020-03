A tatárföldi Kámai Autógyár, ismertebb nevén a Kamaz több mint 50 éves fennállása óta csak úgy ontja magából a teherautókat. A Szovjetunió széthullásával a cég nem fordult bele a földbe, átvészelte a nehézségeket és jelenleg már rendes, nagyfülkés nyerges vontatókat is gyárt, amelyeket harmadik generációs Actros-fülkékkel szerelnek. Az orosz gyártó manapság olyan járművek előállítására is képes, mint az önvezető shuttle busz , vagy a csontszaggató zimankóban is helytálló Artic, de a Kamazról alkotott kép nem lenne teljes az alábbi 10 különlegesség nélkül. A lenti képre kattintva galéria nyílik!

Az első, sorozatgyártásban készülő Kamaz 1976. február 16-án gördült le a gyártósorról. Természetesen az első darab mi más lehetett volna, hanem az 5000 sorozat?