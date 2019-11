Tavaly beszámoltunk arról a csontszaggató hidegre tervezett Kamaz platósról, amely Jakutföldön állt munkába. A Kámai Autógyár most újabb, ehhez hasonló különlegességgel állt elő, amelyet sokáig rejtegettek a kíváncsi szemek elől. A tavalyi változathoz hasonlóan ezt is az “Artic” fantázianévre keresztelték, de a jó szokásoknak megfelelően típusszámot is kapott (Kamaz 6355).

A 8×8-as hajtásképletű, négytengelyes járművet extra magas hasmagassággal és nagy méretű ballonos gumiabroncsokkal rendelkezik. Mindezen tulajdonságok az összkerékhajtással kiegészülve lehetővé teszik, hogy a teherautó gond nélkül átgázolhasson a kisebb-nagyobb mocsarakon. Mindamellett a süppedős, mély hóban történő haladás sem jelent számára problémát.

A korábbi változathoz képest ez a modell az előző generációs Mercedes-Benz Actros fülkéjével készül (ezt használja az ötödik generációs Kamaz 54901-es is). A fülke speciális, thermo hőszigetelést kapott, emellett alját megerősített védelemmel látták el, amely egyrészt védi a motort a mechanikus sérülésektől, másrészt pedig óvja a csontszaggató hidegtől. A Kamaz Artic-ot ugyanis nevéből adódóan mínusz 50-60 fokos fagyban történő közlekedésre tervezték.

A jobb manőverezés érdekében a második és harmadik tengely közé egy csukló szerkezetet is beépítettek. A sofőr munkájának megkönnyítésért pedig automataváltóval társították a dízel erőforrást. Persze, hogy mit is tud ez a modernkori gépszörny, azt a legjobban az alábbi tesztvideó tudja bemutatni.