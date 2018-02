A Kamaz Arctic-ot nagy hasmagassággal építették meg, hogy könnyedén elboldoguljon a több méteres hóban. Ezt a célt szolgálják a hatalmas traktorgumik is. Ugyancsak a problémamentes haladás érdekében az A- és a B-tengely között egy csuklószerkezetet építettek be, a törmelékszállító dömperekhez hasonlóan.

Ez terület ugyanakkor nemcsak az itt többségben élő jakutok hazája lehet, hanem a Kamaz Arctic-é is, melyet kifejezetten ilyen időjárási kondíciókra fejlesztettek ki. A háromtengelyes, speciális szállítójárművet a sorozatgyártásban lévő Kamaz teherautók főegységeinek felhasználásával építették meg. A prototípus kifejlesztésében a Moszkvai Politechnikai Egyetem, Tudományos és Technológiai Tervezésért felelős intézete, valamint a Bauman Állami Egyetem működött közre.

Az oroszországi Jakutföldet rövid nyár és hosszú, zord tél jellemzi. A mintegy hárommillió négyzetkilométeres kiterjedésű területen leginkább a hó és a fagy uralkodik. A leghidegebb téli hőmérséklet a hegyláncokban akár -67,8 Celsius fok is lehet, de az átlagos januári hőmérséklet sem nagyobb -50 Celsius foknál.

A jármű vezetőfülkéje három fő utazására alkalmas, ahogyan a mögötte található pihenő fülke is. Ebben többek között két ágy, illetve egy mikróval, mosogatóval, indukciós főzőlappal és szagelszívóval felszerelt kis konyha is megtalálható. A zord időjárás miatt a fülkét speciális hőszigeteléssel látták el, emellett egy nagy teljesítményű radiátort is beépítettek. A pihenő kabin áramellátásáról pedig egy generátor gondoskodik.

A Kamaz a jövőben szeretné beemelni az Arctic-ot a sorozatgyártásban készülő modellek közé. A tervek szerint kétféle, 6×6-os, illetve 8×8-as kerékképlettel lesz megvásárolható.