Röviden – Ford Transit MHEV és PHEV Mi ez? Az ötödik generációs Ford Transit közepes méretű áruszállító és személyszállító modellje. A 2012 óta piacon lévő modell mostantól már hibrid hajtáslánccal is készül. Mit tud? Takarékosabb, gazdaságosabb és csendesebb a dízel változatnál. Mibe kerül? A plug-in változatok magyar árai egyelőre nem ismertek. A személyszállító variáns MHEV verzióban kicsivel több mint nettó nyolcmillió forinttól már elvihető. Kinek jó? Azoknak, akik szeretnék csökkenteni üzemanyag-felhasználásukat, ezáltal gazdaságosabb működést várnak el az új furgonjuktól vagy kisbuszuktól.

2019-ben a svédországi bemutatón vezettük először a Ford Transit hibrid változatait és már akkor bebizonyosodott, hogy lehet úgy matekozni a karosszériával, hogy a nagyméretű akkumulátor ne vegyen el helyet a raktérből. A hibrid Transitokat nemrég Vác környékén, hazai viszonyok között is kipróbálhattuk, reálisabb képet kapva a modellek üzemanyag-felhasználásáról.

Külső

A Ford Transit Custom, vagyis a “kis Transit” külső megjelenése 2017 óta változatlan, a hibrid hajtás érdemben nem befolyásolta a megjelenését. Két fajta hibrid változat létezik, egyik nagyobb indítómotor-generátorral rendelkezik, illetve a komolyabb, amely plusz akkumulátorral is felszerelt és konnektorról is tölthető. A plug-in hibridnél (PHEV) az akksi bekerült a padlólemez alá, ha valaki aláhajol, akár meg is lesheti. A lágy hibrid változatnál pedig az első utasülés alá került be egy generátor, amely összeköttetésben van a belső égésű motorral.