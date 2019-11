Az Anheuser-Busch Észak-Amerika egyik legnagyobb sörgyártójának számít. A vállalatnak 18 ezer alkalmazottja és 23 sörfőzdéje van, amelyekből nemcsak az Egyesült Államokba, hanem Kanadába is szállítanak söröket. Munka tehát bőven akad a sörszállító teherautók számára, amelyek között hamarosan egyre több környezetbarát lesz.

1852-ben alapított Anheuser-Busch mindig is nyitott volt az innovációkra, jó példa erre, hogy az első olyan cégek között volt, amelyek hűtött vagonokban szállították az árut szerte az USA-ban. A sörök áruházakba történő szállítását most főként kamionok végzik, ezért az Anheuser-Busch úgy döntött, hogy 2025-re 25 százalékkal csökkenti flottájának karbonlábnyomát. A vállalat korábban 40 darab elektromos Tesla Semi, valamint 800 darab hidrogéncellás Nikola One nyerges vontató megvásárlásáról döntött.

Mint ismeretes, a Tesla Semi sorozatgyártása csúszik, a Nikola azonban már képes volt prezentálni egy darabot a megrendelt flottából, sőt belépett egy harmadik szereplő, a kínai BYD is. Az új partnerrel együtt november 21-én megvalósulhatott a történelem első zéró károsanyag-kibocsátású kamionokkal történő sörszállítása az USA-ban. Az akár tesztként is felfogható napon a Nikola One elindult a vállalat St. Louis-i sörfőzdéjéből Lohr Distributorshoz, sok-sok Bud Light sörrel, onnan pedig egy BYD elektromos teherautó vitte a rakományt a városban lévő 18 ezres Enterprise Center arénához.