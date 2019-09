A két vállalat együttműködése többről szól néhány papír aláírásnál, a CNH Industrial ugyanis 250 millió dolláros részesedést vásárol a Nikola Motor Companyban. Az amerikai start-up jegyzett tőkéje ezáltal egymilliárd dollár fölé emelkedik, de a CNH Industrial részesedése a többi befektetővel együttvéve sem haladja meg a 25 százalékot a cégben.

A tőkeinjekciót alapvetően gyártás- és termékfejlesztésre, valamint a hidrogéncellás Nikola Two és az európai fülkés, szintén hidrogéncellás Nikola Tre nyerges vontatókhoz való kulcsfontosságú technikai komponensek előállítására szánják. Az együttműködés ugyanakkor kiterjed a Nikola One hálófülkés csőrősére is. Az amerikai fejlesztésű üzemanyagcellás teherautókhoz ugyanis felhasználják majd az IVECO és az FPT Industrial tapasztalatait is.

Az amerikai és az európai vállalatcsoport más téren is összekapcsolja a szinergiáit. Egyik ilyen a gázhajtás, azon belül is az LNG-vel hajtott járművek fejlesztése. A CNH Industrial leányvállalata, az FPT Industrial vezető szerepet tölt be az alternatív hajtásláncok terén, az elmúlt két évtizedben ugyanis 50 ezernél is több földgázzal működő motort értékesítettek. A cégcsoporthoz tartozó IVECO pedig 28 ezer gázhajtású buszt és teherautót adott el eddig, amelyekbe egytől-egyig az FPT Industrial motorjait szerelték be. A Nikola hasonló szerepet szeretne betölteni Európában és Észak-Amerikában a hidrogén terén, éppen ezért jelenleg is keresi a partnereket a két földrészen egy sűrű lefedettséget biztosító hidrogéntöltő-hálózat kiépítésére.